Cuộc đua doanh số ở nhóm CUV - Mazda CX-5 đại thắng

Với lượng xe bán ra đạt 16.608 chiếc sau 12 tháng, Mazda CX-5 tiếp tục giữ vững ngôi vương trước sức ép lớn từ Ford Territory.

Mazda CX-5. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Sau 12 tháng đầy biến động của năm 2023, phân khúc SUV gầm cao nóng nhất thị trường đã kết thúc một năm tương đối thành công. Theo báo cáo mới nhất từ Hiệp hội những Nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và TC Group, doanh số của phân khúc này trong tháng 12 đạt 6.017 xe, tăng gần 12,2% so với tháng trước đó.

So với cùng kỳ năm 2022, sức mua của nhóm xe này thậm chí không giảm mà còn tăng đến hơn 46,6%. Kết thúc năm 2023, cả nhóm CUV đô thị bán được 41.672 xe, tăng 8,9% so với năm 2022. Doanh số này đưa SUV cỡ C trở thành phân khúc bán được nhiều xe thứ nhì thị trường, chỉ sau nhóm sedan cỡ B.

Ford Territory bán nhiều thứ nhì, chỉ sau Mazda CX-5

Được mở bán từ tháng 11/2022, Ford Territory từng là một trong những tân binh nổi trội nhất thị trường khi ghi nhận doanh số trên 1.000 xe ngay trong những tháng đầu tiên ra mắt. Tuy nhiên, bước sang năm 2023, tình hình ảm đạm chung của thị trường đã phần nào ảnh hưởng đến sức mua của mẫu SUV cỡ C này.

Nhiều tháng liên tục trong năm 2023, doanh số của Ford Territory rơi xuống dưới mức 500 xe/tháng. Thế nhưng 2 tháng cuối quý IV/2023, lượng xe Territory bán ra thị trường đã tăng trưởng trở lại, vượt mốc 1.000 xe.

Trong tháng 12, mẫu SUV cỡ C này bán được 1.148 xe, tăng 82 xe so với tháng trước đó, và cao hơn khoảng 11,6% so với cùng kỳ năm 2022. Con số này giúp nâng doanh số cả năm 2023 của mẫu CUV nhà Ford lên 8.096 xe.

Ford Territory tăng tốc vẫn không bắt kịp Mazda CX-5 Doanh số nhóm SUV cỡ C năm 2023 (số liệu: VAMA, TC Group) Nhãn Mazda CX-5 Ford Territory Hyundai Tucson Honda CR-V Mitsubishi Outlander Kia Sportage

xe 16808 8096 6164 5758 2499 2347

Trong khi đó, Mazda CX-5 đã kết thúc một năm thành công khi bán được 2.050 xe trong tháng 12, đưa tổng lượng xe bán ra thị trường lên mức 16.808 xe, bỏ xa các đối thủ cùng phân khúc. Với sức mua trung bình luôn vượt mức 1.000 xe/tháng cùng với kết quả bán hàng tăng vọt trong quý cuối năm, Mazda CX-5 chính thức trở thành mẫu xe bán chạy thứ 3 thị trường, chỉ sau Hyundai Accent và Mitsubishi Xpander.

Mazda CX-5 đang được giới thiệu tại Việt Nam với 3 phiên bản chính là Deluxe, Luxury và Premium, giá bán lần lượt 749 triệu, 789 triệu và 829 triệu đồng. Khách hàng mua phiên bản Premium có thể chi thêm 20 triệu để sở hữu gói tùy chọn Sport hoặc 40 triệu đồng cho gói Exclusive.

Hyundai Tucson thắng Honda CR-V chỉ bằng 3 tháng cuối năm

Cuộc tranh đua tại nhóm xe bán chạy còn lại của phân khúc cũng đã ngã ngũ khi Hyundai Tucson bất ngờ vượt qua Honda CR-V. Trước đó trong nhiều tháng dài của năm 2023, Hyundai Tucson luôn tuột lại phía sau Honda CR-V trong cuộc đua doanh số mỗi tháng.

Chiến thắng ngoạn mục của Hyundai Tucson trước Honda CR-V Doanh số Hyundai Tucson và Honda CR-V năm 2023 (số liệu: VAMA, TC Group) Nhãn T1/2023 2/2023 3/2023 4/2023 5/2023 6/2023 7/2023 8/2023 9/2023 10/2023 112023 12/2023 Honda CR-V xe 348 357 227 237 326 529 467 519 723 477 539 1009 Hyundai Tucson

225 199 307 259 167 412 259 185 578 1249 1177 1147

Thế nhưng chỉ trong 3 tháng của quý IV, với các chương trình ưu đãi xả kho, Hyundai Tucson bất ngờ bán được hơn 1.000 xe/tháng. Vì vậy dù là mẫu xe duy nhất trong phân khúc ghi nhận mức giảm âm 30 xe so với tháng 11, "cựu vương" của nhóm SUV cỡ C đã kịp nâng tổng lượng xe bán ra thị trường trong cả năm đạt mức 6.164 xe, tăng gần 5% so với năm 2022.

Trong khi đó, Honda CR-V cũng bán được 1.009 xe trong tháng cuối năm 2023, tăng đến 87,1% so với tháng trước đó. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa đủ để giúp mẫu CUV của Honda đánh bại Hyundai Tucson.

Honda CR-V. Ảnh: Bối Hạ.

Lý do chính ảnh hưởng đến sức mua của Honda CR-V một phần đến từ giá thành. Dù đã được đại lý áp dụng nhiều chương trình khuyến mại, giá niêm yết của mẫu SUV này vẫn nằm ở mức cao so với các đối thủ trong phân khúc.

Hiện, mẫu xe này đang được phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản, giá niêm yết lần lượt 998 triệu, 1,048 tỷ, 1,118 tỷ và 1,138 tỷ đồng . Trong khi đó, Hyundai Tucson lại liên tục được các nhà phân phối xả kho trong 3 tháng cuối năm với mức ưu đãi vượt mốc 100 triệu, đưa giá mẫu SUV này có về mức dưới 800 triệu đồng trong quý IV/2023.

Kia Sportage, Mitsubishi Outlander "dậm chân tại chỗ"

Mặc dù luôn nằm ở nhóm bán chậm của phân khúc, Kia Sportage cũng ghi nhận mức tăng trưởng dương trong những tháng cuối năm 2023. Với tổng lượng xe bán ra sau 12 tháng đạt 2.347 chiếc, mẫu CUV của Kia tiếp tục là xe bán chậm nhất phân khúc.

Ra mắt từ quý III/2022, Kia Sportage từng được kỳ vọng sẽ thổi một làn gió mới vào phân khúc vốn không có nhiều biến động như SUV cỡ C. Thế nhưng với ít chương trình khuyến mại và mức giá niêm yết cao hơn đối thủ, doanh số của mẫu CUV này luôn nằm ở mức 400-700 xe/tháng năm 2022.

Mitsubishi Outlander.

Bước sang năm 2023, sức cạnh tranh của mẫu xe này càng tuột dốc, chưa tháng nào doanh số của Kia Sportage vượt trên mức 350 xe.

Tương tự Kia Sportage, Mitsubishi Outlander cũng ghi nhận doanh số giảm mạnh so với năm 2022. Mặc dù đã có sự tăng trưởng đáng nể trong tháng cuối năm, song, với kết quả bán hàng trung bình chỉ khoảng 208 xe/tháng, Mitsubishi vẫn khó cạnh tranh với các đối thủ còn lại.

Kết thúc tháng 12, Mitsubishi Việt Nam bán được 401 chiếc Outlander, đây cũng là doanh số cao nhất của mẫu SUV này trong năm 2023. Sau 12 tháng, Outlander bán được 2.499 xe, trở thành mẫu SUV cỡ C bán chậm thứ nhì thị trường, chỉ sau Kia Sportage.