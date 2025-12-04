Ninh Dương Lan Ngọc gây lo lắng

Ninh Dương Lan Ngọc gây chú ý khi xuất hiện với dáng đi khập khiễng, phải nhờ người dìu trong lúc di chuyển. Những khoảnh khắc này khiến khán giả lo lắng.

Tại buổi họp báo ra mắt phim Hoàng Tử Quỷ mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc khiến khán giả lo lắng khi xuất hiện với dáng đi khập khiễng, phải nhờ người dìu. Trước đó, nữ diễn viên đã gặp chấn thương trong quá trình quay Running Man Vietnam mùa 3.

Trong áo dài thanh lịch, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn nổi bật với vẻ ngoài rạng rỡ, tươi tắn. Tuy vậy, các đoạn clip hậu trường lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cô liên tục bước chậm, đôi lúc mất thăng bằng nhẹ, khiến người hâm mộ lo lắng về quá trình hồi phục chấn thương chân.

Ninh Dương Lan Ngọc cần người dìu tới sự kiện. Ảnh: @phoxasaigon.

Dù việc đi lại gặp khó khăn, Lan Ngọc vẫn nhiệt tình giao lưu với truyền thông và người hâm mộ, hoàn thành đầy đủ các hoạt động tại sự kiện.

Trước đó, vào tháng 10, Lan Ngọc từng xuất hiện tại một sự kiện ở TP.HCM trong tình trạng tương tự. Khi ấy, cô vẫn giữ thái độ thân thiện nhưng phải nhờ người hỗ trợ khi di chuyển vì chấn thương chân.

Trong tập 2 của Running Man, Ninh Dương Lan Ngọc gặp chấn thương, phải ngồi xe lăn nhưng vẫn đồng hành xuyên suốt chương trình. Đến tập 3, cô chỉ xuất hiện vài giây.

Dù vậy, vào tháng 10/2025, đại diện Ninh Dương Lan Ngọc từng cho biết cô đã phục hồi nhiều. Việc nữ diễn viên đi tập tễnh ở sự kiện gần đây là do di chuyển bằng giày cao gót nên hơi đau. Trong sinh hoạt thường ngày, Lan Ngọc ưu tiên giày bệt hoặc dép để tiện đi lại.

“Trong quá trình tham gia Running Man, Lan Ngọc chủ yếu mang giày sneaker để dễ tham gia các game cũng như xé bảng tên. Về lịch trình, phía công ty vẫn ưu tiên sức khỏe của Lan Ngọc nên luôn chủ động sắp xếp giữa công việc và nghỉ ngơi. Phía công ty và đặc biệt là Lan Ngọc rất cảm ơn sự quan tâm, yêu thương của khán giả”, đại diện công ty quản lý của Lan Ngọc cho biết.