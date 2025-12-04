5 cô gái mặc áo tắm đẹp nhất

Phương Linh không vào top 5 phần thi áo tắm của Miss Cosmo 2025. Các vị trí thuộc về thí sinh Brazil, Panama, Mexico, Myanmar, Ấn Độ.

Phần thi Best in Swimsuit (áo tắm) thuộc khuôn khổ Miss Cosmo 2025 vừa diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Do mưa lớn ngay trước giờ ghi hình, ban tổ chức đã chuyển sân khấu vào khu vực trong nhà và không phát livestream, toàn bộ tiết mục được ghi hình để công bố sau.

Phương Linh không góp mặt trong top 5 dù được kỳ vọng thể hiện tốt ở phần thi hình thể. Nhiều khán giả bày tỏ tiếc nuối trước kết quả này, song vẫn kỳ vọng cô có thể bứt phá ở các vòng thi tiếp theo của Miss Cosmo 2025.

Trong khi đó, Top 5 Best in Swimsuit được công bố gồm thí sinh của các nước Brazil, Panama, Mexico, Myanmar và Ấn Độ.

Top 5 phần thi Best in Swimsuit của Miss Cosmo 2025. Ảnh: Missosology.

Best in Swimsuit là phần thi áo tắm nằm trong chuỗi hoạt động của Miss Cosmo 2025, nơi các thí sinh trình diễn để thể hiện hình thể, sự tự tin và phong thái catwalk. Dù không quyết định trực tiếp thứ hạng chung cuộc, vòng thi này vẫn có tác động đáng kể khi giúp thí sinh ghi điểm với ban giám khảo và tạo sức hút truyền thông...

Trước đó, tại phần thi Hello Cosmo From Vietnam, Phương Linh cũng không đạt thành tích nổi bật. Cô đảm nhận vị trí kết màn, xuất hiện trong thiết kế màu nude đính kết tinh xảo, phối lông vũ tạo hiệu ứng chuyển động mềm mại. Màn trình diễn nhận được nhiều phản hồi tích cực, nhưng kết quả không như kỳ vọng đã khiến người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối.

Nguyễn Hoàng Phương Linh, sinh năm 1999 tại TP.HCM, đăng quang Miss Cosmo Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025) sau khi vượt qua 42 thí sinh. Sở hữu chiều cao 1,75 m cùng số đo 87-65-91, cô được đánh giá là ứng viên sáng giá ngay từ đầu cuộc thi.

Trước khi đến với Miss Cosmo Vietnam, Phương Linh từng tốt nghiệp Đại học University of Washington (Mỹ) và hoàn thành chương trình cao đẳng ngành Kinh doanh tại Houston. Trở về Việt Nam, cô làm chuyên viên kỹ thuật công nghệ thông tin tại một tập đoàn công nghệ kỳ lân, đồng thời từng có kinh nghiệm kiểm toán công nghệ thông tin tại một trong bốn tập đoàn kiểm toán lớn thế giới.