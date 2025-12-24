Phim của Hoàng Nam rời rạp, thu 853 triệu đồng

"Thế hệ kỳ tích" chính thức rời rạp sau 2 tuần công chiếu. Phim thu 853 triệu đồng, trở thành một trong những tác phẩm lỗ nặng nhất năm 2025.

Sáng 24/12, các hệ thống bán vé trực tuyến không còn ghi nhận suất chiếu của Thế hệ kỳ tích. Dự án điện ảnh của đạo diễn Hoàng Nam chính thức rời rạp sau khoảng hai tuần công chiếu.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, Thế hệ kỳ tích đạt doanh thu khoảng 853 triệu đồng, trở thành một trong những tác phẩm thua lỗ nặng nhất năm 2025. Trước đó, đạo diễn Hoàng Nam từng tiết lộ kinh phí sản xuất của phim lên tới khoảng 26 tỷ đồng , chưa bao gồm các chi phí phát hành và quảng bá. Điều này đồng nghĩa với việc doanh thu phòng vé hiện tại chỉ như “muối bỏ bể” so với tổng vốn đầu tư, khiến nhà sản xuất đối mặt khoản lỗ lớn.

Thực tế, bộ phim đã gặp khó khăn ngay từ những ngày đầu ra rạp. Dù mở bán suất chiếu đặc biệt từ ngày 10/12, Thế hệ kỳ tích không tạo được hiệu ứng tích cực với khán giả, lượng vé bán ra ở mức thấp. Ngay sau đó, đạo diễn Hoàng Nam đã công khai thừa nhận thất bại, gọi đây là một “cú ngã đau” trong sự nghiệp làm phim của mình.

Trong những ngày cuối trước khi rời rạp, phim chỉ còn lác đác vài suất chiếu, doanh thu nhỏ giọt, chỉ vài triệu đồng mỗi ngày.

Thế hệ kỳ tích nhanh chóng rời rạp chỉ sau 2 tuần công chiếu.

Ít ngày trước, Hoàng Nam thông báo anh sẽ trở lại hành trình làm YouTuber sau cú ngã đau đớn với Thế hệ kỳ tích. Theo đạo diễn, kinh phí đầu tư, sản xuất dự án phim chủ yếu đến từ bản thân anh. Do vậy, khi phim lỗ nặng ngoài phòng vé, Hoàng Nam rơi vào tình cảnh trắng tay.

"Số tiền thu về chỉ đủ một chút để trả nợ. Vì vậy, tôi phải tỉnh táo, trở lại cuộc sống. Tôi sẽ quay lại làm nhà sáng tạo nội dung, YouTuber. Đây thực sự là công việc khiến bản thân cảm thấy tự do, không phải suy nghĩ hay lo lắng vì sợ ảnh hưởng đến người thân. Thế hệ kỳ tích có thể là bộ phim cuối cùng của tôi. Khi làm phim, tôi cảm thấy rất áp lực, từ khâu viết kịch bản, đi quay, hậu kỳ và lúc ra rạp. Trăm ngàn những sự việc xảy đến và tôi không còn là chính mình nữa", Hoàng Nam nói.

Trước đó, hồi đầu năm nay, đạo diễn từng khiến phòng vé Việt xôn xao với phim kinh dị Đèn âm hồn. Ở lần chạm ngõ điện ảnh, Hoàng Nam để lộ nhiều vụng về trong cách làm phim, song tác phẩm của anh vẫn thu hút đông đảo người xem trước sự ngỡ ngàng của giới quan sát. Lý do Đèn âm hồn thành công ngoài mong đợi chủ yếu tới từ 2 yếu tố: Thời điểm ra mắt thuận lợi và sự tò mò của đám đông với cái tên Hoàng Nam.

Sang đến Thế hệ kỳ tích, phim có một số ý tưởng và thông điệp tích cực đáng ghi nhận. Song, việc không có nhiều cải thiện rõ rệt về chất lượng kịch bản, diễn xuất khiến tác phẩm bị khán giả quay lưng.