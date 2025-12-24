AI làm giả clip thành viên BLACKPINK đánh nhau gây phẫn nộ

Một đoạn clip AI làm giả cảnh các thành viên BLACKPINK đánh nhau lan truyền trên mạng xã hội. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về việc lạm dụng AI xâm phạm hình ảnh nghệ sĩ.

Một đoạn video sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) làm giả cảnh các thành viên BLACKPINK xô xát với nhau trên sân khấu đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội, gây bức xúc trong cộng đồng người hâm mộ.

Theo ghi nhận, đoạn clip được đăng tải bởi một tài khoản trên nền tảng X, kèm theo chú thích mang tính miệt thị. Video mô tả các thành viên BLACKPINK đang đánh nhau khi biểu diễn. Tuy nhiên, nội dung này nhanh chóng được xác định là sản phẩm giả mạo do AI tạo ra, với nhãn nhận diện công nghệ được gắn ở góc hình ảnh.

Dù vậy, việc clip tiếp tục bị đăng lại ở nhiều nền tảng khác, thậm chí có phiên bản không còn hiển thị nhãn AI, khiến không ít người xem hiểu lầm. Điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng lan truyền thông tin sai lệch cũng như những hệ lụy đối với hình ảnh và danh tiếng của nghệ sĩ.

Hình ảnh BLACKPINK do AI tạo ra. Ảnh: X.

Trên mạng xã hội Hàn Quốc, nhiều khán giả bày tỏ sự phẫn nộ. “Số lượng video AI mà BLACKPINK trở thành nạn nhân nhiều đến mức này rồi…”, “mọi thứ đi quá xa rồi”, “tôi ghét AI. Sao các người có thể làm mấy thứ này mà không có sự đồng ý của họ?", "thật sự đáng sợ khi trở thành người nổi tiếng trong thời buổi này”, là một số bình luận của khán giả.

Đây không phải lần đầu nghệ sĩ K-pop trở thành nạn nhân của các nội dung AI. Trước đó, trưởng nhóm Stray Kids, Bang Chan, từng dùng các biện pháp pháp lý đối với những cá nhân tạo và phát tán nội dung chỉnh sửa bằng AI liên quan đến anh.

Ở Việt Nam, nhiều nghệ sĩ cũng đã trở thành nạn nhân của các nội dung do AI làm giả. Quyền Linh, ca sĩ Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, xuất Ngô Thanh Vân hay nhạc sĩ Khắc Việt từng phải lên tiếng cảnh báo khán giả khi hình ảnh, giọng nói của họ bị cắt ghép vào các video sai sự thật hoặc quảng cáo trá hình.