Con trai Lê Phương 14 tuổi, cao hơn 1,8 m

Cà Pháo, con trai Lê Phương và chồng cũ Quách Ngọc Ngoan có chiều cao nổi bật nhờ kết hợp ăn uống, ngủ nghỉ và chơi thể thao điều độ.

Lê Phương mới đây chia sẻ video con trai Cà Pháo tập chạy máy nhưng đầu đập trần nhà. Theo nữ diễn viên, do con trai đã cao lớn nên cô phải thay đổi quần áo mới cho cậu bé. Cậu có chiều cao nổi bật nhờ kết hợp ăn uống, ngủ nghỉ và chơi thể thao điều độ.

Dưới video, khi Kha Ly hỏi về chiều cao của Cà Pháo, Lê Phương cho biết cậu bé đã cao hơn 1,8 m. Hàng ngày, Cà Pháo thường chơi cầu lông hoặc bơi lội để tăng cường sức khỏe, chiều cao.

Cà Pháo là con trai của Lê Phương và chồng cũ Quách Ngọc Ngoan. Hai diễn viên ly hôn vào năm 2015 sau khoảng 3 năm bên nhau.

Con trai Lê Phương hiện cao hơn 1,8 m. Ảnh: FBNV.

Nữ diễn viên bén duyên với người chồng hiện tại là Trung Kiên năm 2016 sau chuyến đi công tác Trường Sa. Họ tổ chức lễ cưới vào tháng 8/2017. Trung Kiên từng học nhạc viện TP.HCM và hiện công tác trong quân đội.

Hồi tháng 4, khi kỷ niệm 8 năm về chung một nhà, cô đăng ảnh chụp cùng ông xã và nhắn nhủ: "Hôm nay là ngày đầu tiên của năm thứ 9. 8 năm qua, biết bao chuyện đã xảy ra. Mong tương lai, mình vẫn vững vàng như đã từng, chồng nhé".

Nữ diễn viên từng khen ngợi ông xã kém 7 tuổi là người chồng, người cha trách nhiệm. Sự chăm sóc, động viên của Trung Kiên giúp vợ có hậu phương vững chắc để yên tâm làm nghề.

Cách đây không lâu, khi nhận bình luận nhạy cảm, Trung Kiên lên tiếng phản bác. Cụ thể, một fanpage đăng tải video ghi lại khoảnh khắc Lê Phương chạm mặt chồng cũ Quách Ngọc Ngoan trong sự kiện. Tuy nhiên, nội dung video nhắc tới chồng hiện tại của nữ diễn viên và gọi anh là “tình trẻ”. Dưới bài đăng, Trung Kiên để lại bình luận.

Cụ thể, Trung Kiên viết: “Mình xin góp ý chân tình đến bạn nào làm clip này nhé. Mình là chồng hợp pháp của Lê Phương, đừng dùng từ ‘tình trẻ’ nghe thiếu tế nhị và rất cẩu thả trong việc tìm hiểu, khai thác thông tin. Trân trọng cảm ơn”.