Niềm vui từ người mẹ Giẻ Triêng khi con gái 6 tuổi có trường mới

Phụ huynh xã Phước Chánh (Đà Nẵng), nơi nhiều hộ là người Giẻ Triêng, yên tâm hơn khi điểm trường Phước Công 2 được “thay áo mới”, giúp con em học trong môi trường khang trang hơn.

Mỗi ngày đưa con đến lớp, chị Lam thấy yên tâm hơn vì môi trường học an toàn.

Nắm tay con gái trong ngày đến trường mới, chị Hồ Thị Lam (xã Phước Chánh, Đà Nẵng), người dân tộc Giẻ Triêng, không giấu được niềm vui khi con gái Vi Thanh Hiền (sinh năm 2020) được học trong một môi trường khang trang, rộng rãi và an toàn hơn.

Điểm trường thôn Phước Công 2, thuộc Trường Mẫu giáo Phước Chánh, hiện là nơi học tập của gần 50 trẻ mầm non và mẫu giáo, phần lớn là con em đồng bào Giẻ Triêng. Được xây dựng từ năm 2013 với 3 phòng học, công trình đã xuống cấp theo thời gian. Tường lớp xuất hiện nhiều vết nứt do nền đất dễ sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Việc thiếu bếp ăn cũng khiến nhà trường chưa thể tổ chức bán trú. Nhiều học sinh phải về nhà ăn trưa rồi quay lại lớp vào buổi chiều, dẫn đến tình trạng ăn ngủ không đảm bảo, thậm chí nghỉ học buổi chiều, ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học.

Công trình điểm trường vừa được khánh thành với sự phối hợp của UNIQLO Việt Nam và Quỹ Hy vọng, góp phần cải thiện cơ sở vật chất, mang đến không gian học tập ổn định và an toàn hơn cho học sinh địa phương.

Trước đó, cuộc sống của gia đình chị Lam cũng như nhiều phụ huynh trong khu vực chủ yếu dựa vào nương rẫy. Công việc hàng ngày xoay quanh phát rẫy, trồng lúa, dọn cỏ và thu hoạch. Tuy nhiên, do canh tác truyền thống, thiếu ứng dụng khoa học kỹ thuật và không có hệ thống tưới tiêu, năng suất cây trồng thấp, thu nhập bấp bênh.

Điều kiện thời tiết khắc nghiệt càng khiến cuộc sống thêm khó khăn. Vào mùa hè và mùa thu, khu vực thường xuyên nắng nóng, oi bức; đến mùa mưa, sạt lở đất và lũ lụt xảy ra liên tục, gây thiệt hại cho hoa màu. Nhiều diện tích canh tác bị vùi lấp, buộc người dân chuyển sang làm rẫy khô với năng suất thấp hơn. Thiên tai cũng ảnh hưởng trực tiếp đến việc học của trẻ khi đường sá hư hỏng, cầu cống bị ngập, giáo viên không thể đến lớp, học sinh phải nghỉ học kéo dài.

Chị Lam cho biết trước đây, mỗi khi trời mưa, trường cũ bị dột, nền trơn trượt khiến con nhỏ luôn đối mặt nguy cơ té ngã, gây tâm lý lo lắng cho phụ huynh.

Sau khi điểm trường mới được đưa vào sử dụng, chị cho biết đã có thể yên tâm hơn để tập trung lao động. Con gái chị cũng hào hứng đến lớp mỗi ngày. Đặc biệt, việc triển khai mô hình bán trú với bếp ăn tại trường giúp phụ huynh bớt lo lắng về chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt của trẻ.

Người dân và trẻ em đồng bào Giẻ Triêng được trao tặng quần áo từ chương trình RE.UNIQLO.

Theo bà Lê Thị Kim Oanh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phước Chánh, phần lớn học sinh tại trường là trẻ em dân tộc thiểu số, trong khi phụ huynh sống bằng nghề nương rẫy với điều kiện kinh tế hạn chế. Trước đây, do thiếu cơ sở vật chất, nhà trường chưa thể tổ chức bán trú. Cùng với đó, đặc thù thời tiết mưa nhiều, địa hình đồi núi dễ sạt lở khiến việc dạy và học gặp nhiều trở ngại.

Tại lễ khánh thành, ông Akiyama Naoki, Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam, cho biết việc hoàn thiện điểm trường giúp tạo nền tảng dạy và học ổn định hơn, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành lâu dài của doanh nghiệp trong việc hỗ trợ giáo dục tại các địa phương.

Bên cạnh đó, thương hiệu cũng trao tặng 3.000 trang phục đến các hộ gia đình khó khăn tại xã Phước Chánh. Đây là những sản phẩm LifeWear đã qua sử dụng nhưng còn chất lượng tốt, được thu gom, phân loại và tái phân phối nhằm kéo dài vòng đời sản phẩm, đồng thời hỗ trợ cộng đồng và giảm tác động đến môi trường.