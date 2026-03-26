Đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng cho người phá mái tôn cứu người

  • Thứ năm, 26/3/2026 20:18 (GMT+7)
  • 41 phút trước

UBND TP Hà Nội trình Thủ tướng xét, tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Dung, người dùng búa phá mái tôn cứu 7 người mắc kẹt trong ngôi nhà bị cháy ở phố Lĩnh Nam.

Nhóm thợ giải cứu 7 người mắc kẹt trong đám cháy rồi lặng lẽ rời đi Một sinh viên, một người thợ nhôm sắt và một nhóm thợ xây đã cùng hợp sức cứu sống nhưng người mắc kẹt trong căn nhà bị cháy trên phố Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội).

Ngày 26/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng có tờ trình đề nghị Thủ tướng tặng thưởng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Dung (31 tuổi, quê xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình; tạm trú tại tổ 15 phường Hoàng Mai, Hà Nội).

Anh Dung là người dũng cảm dùng búa đập mái tôn cứu người dân trong vụ cháy tại số nhà 3, ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai.

Đề xuất khen thưởng đối với trường hợp này đã được UBND Hà Nội xem xét, thẩm định, lấy ý kiến các cơ quan liên quan, bảo đảm đúng quy định.

Anh Nguyễn Văn Dung.

Cũng trong hôm nay, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ký quyết định tặng Bằng khen với 7 cá nhân có thành tích xuất sắc, cứu sống người dân trong đám cháy.

Trong số này có 5 người dân, gồm: Anh Nguyễn Lê Tú (quê xã Văn Giang, Hưng Yên, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội); Nguyễn Văn Cường (quê xã Quảng Châu, Nghệ An); Nguyễn Tiến Long (trú tại tổ 15, Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai, Hà Nội); Nguyễn Văn Đáp (quê xã Hải An, tỉnh Ninh Bình); Nguyễn Văn Nghĩa (quê xã Hải An, tỉnh Ninh Bình).

Hai cán bộ công an được tặng Bằng khen gồm: Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 9 - Phòng PC07 Công an TP Hà Nội; Đại úy Nguyễn Văn Huy, cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 12 - Phòng PC07 Công an TP Hà Nội.

Anh Dung (mặc áo đen) và con rể của chủ nhà dùng búa, xà beng phá mái tôn cứu 7 người thoát khỏi đám cháy.

Chiều 24/3, khi đang bế con nhỏ 1 tuổi đi chợ về để chuẩn bị bữa cơm, vừa tới cửa hàng, anh Dung nghe thấy tiếng hô hoán cháy. Nhìn theo hướng mọi người chỉ, anh phát hiện căn nhà cao tầng cách đó hơn 100m đang bốc cháy dữ dội.

Anh Dung đã dũng cảm lao sang căn nhà đang xây dựng nằm sát bên, men theo cầu thang hẹp để lên tầng thượng rồi trèo qua ngôi nhà đang bốc cháy.

Khi sang được nóc nhà bị cháy, anh dùng búa cùng người đàn ông khác phá mái tôn cứu người.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của người dân và lực lượng chức năng, 7 nạn nhân đều được giải cứu an toàn.

Theo Minh Tuệ/VTC News

