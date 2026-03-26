Dân mạng quốc tế thán phục những người hùng trong vụ cháy ở Lĩnh Nam

Clip ghi lại màn giải cứu nghẹt thở trong vụ cháy tại Lĩnh Nam (Hà Nội) lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng quốc tế với hàng nghìn bình luận khen ngợi.

Cận cảnh màn giải cứu nghẹt thở trong đám cháy ở Hà Nội Vụ cháy xảy ra tại đường Lĩnh Nam (Hà Nội) khiến 7 người trong một gia đình mắc kẹt. Trong tình huống nguy cấp, rất đông người dân tập trung lại, phối hợp để cùng giải cứu các nạn nhân.

Chiều 24/3, giữa lúc khói lửa bốc lên dữ dội từ căn nhà trong ngõ 218 Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai, Hà Nội), nhiều người dân đã nhanh chóng tập trung, phối hợp để giải cứu các nạn nhân mắc kẹt.

Trong tình huống nguy cấp, họ không ngần ngại trèo lên mái, phá tôn, mở đường thoát hiểm, tạo nên màn ứng cứu nghẹt thở.

Đoạn clip ghi lại toàn bộ sự việc sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Khoảnh khắc không chỉ khiến nhiều người Việt xúc động mà còn gây ấn tượng mạnh với cộng đồng mạng quốc tế.

Hàng nghìn bình luận bày tỏ sự thán phục trước tinh thần dũng cảm và sự phối hợp nhanh chóng của những người tham gia cứu hộ.

“Họ giúp đỡ nhau mà không cần bất cứ điều gì. Ở Việt Nam, người hùng có ở khắp mọi nơi”, một tài khoản nước ngoài bình luận.

Những người khác cũng dành lời khen ngợi: "Hành động cứu người không phải là điều ngẫu nhiên, mà dường như đã chảy trong máu của người dân Việt. Họ sẵn sàng thể hiện trong bất kỳ hoàn cảnh nào khi cần thiết", "Thật sự quá dũng cảm", "Xem clip mà nghẹn ngào, cảm phục mọi người", "Những người dân này đúng là anh hùng đời thường"...

Căn nhà bị cháy trên phố Lĩnh Nam. Ảnh: Trần Hiền.

Điều khiến bạn bè quốc tế ngưỡng mộ không chỉ là kỹ năng ứng cứu chuyên nghiệp mà còn là bản năng cứu người rất tự nhiên của những người dân. Họ phối hợp nhịp nhàng, không ai bảo ai, cùng chung một mục tiêu là đưa các nạn nhân thoát khỏi biển lửa.

May mắn, sau vụ cháy, mọi người đều đã ổn định sức khỏe. Hình ảnh ấy một lần nữa lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng giúp đỡ nhau trong hoạn nạn của người Việt.

Trước đó, khi nhận được tin báo cháy tại nhà bố vợ trong ngõ 218 Lĩnh Nam (Hà Nội), anh Nguyễn Tiến Long, người con rể đang ở cách đó vài trăm mét lập tức đến ứng cứu.

Sau khi không thể tiếp cận từ tầng dưới, anh quyết định leo sang tòa nhà bên cạnh, lên tầng 7 rồi vượt qua khoảng cách nguy hiểm để sang mái tôn. Tại đây, anh cùng một người khác dùng vật dụng phá mái, tạo lối thoát. Khi lỗ mở đủ lớn, một chiếc thang được thả xuống, lần lượt đưa hai cụ già ra ngoài an toàn.

Biết bên trong vẫn còn con dâu cùng hai cháu nhỏ và bảo mẫu, anh tiếp tục tìm cách tiếp cận. Nhờ nắm rõ cấu trúc căn nhà, anh di chuyển xuống các tầng, phối hợp với lực lượng cứu hỏa giải cứu những người còn lại.

Ngoài anh Long, một người nữa đứng trên mái tôn cùng tham gia cứu người là anh Nguyễn Văn Dung (31 tuổi, quê Ninh Bình). Người thợ nhôm sắt sống cùng khu vực liên tục đập phá mở lối thoát cho những người mắc kẹt bên trong.

Nguyễn Lê Tú, sinh viên Bách khoa, tham gia cứu người trong vụ cháy hôm 24/3. Ảnh: Trần Hiền.

Anh Dung cho biết trên mái tôn, sức nóng từ ngọn lửa bên dưới bốc lên hầm hập. Sẵn kinh nghiệm của thợ nhôm sắt, anh vớ lấy một đoạn chân giàn giáo bằng sắt, dụng cụ duy nhất anh có thể tìm được. Người thợ dồn toàn bộ sức bình sinh, nện những nhát đập xuống lớp tôn dày.

Sau khoảng 20 nhát đập liên tiếp, lớp tôn bắt đầu cong vênh rồi bật tung, tạo thành một lỗ thủng rộng hơn 1 m trên mái nhà.

Khi mái tôn bị phá, khói lập tức thoát ra ngoài. Những người mắc kẹt bên trong bắt đầu lần lượt trèo lên phía lỗ thủng. Từ trên mái, anh Dung và anh Long phối hợp kéo từng người lên, trong khi người dân phía đối diện đặt thang để hỗ trợ đưa các nạn nhân xuống an toàn.

Một người khác cũng nhận nhiều lời khen, được tìm kiếm khắp mạng xã hội sau vụ việc là Nguyễn Lê Tú (sinh năm 2006, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội). Tình cờ đi ngang qua hiện trường sau khi tập gym, Tú nhanh chóng phối hợp cùng anh Tiến Long và những người khác, xông vào căn nhà từ phía trên để ứng cứu.

Ban đầu đứng hỗ trợ đưa người già sang nơi an toàn, nhưng khi nghe tin bên trong vẫn còn phụ nữ và trẻ em, Tú quyết định vượt qua nỗi sợ, bò qua thang sang nhà cháy.

Sau đó, Tú cùng anh Long dùng áo thấm nước bịt mũi, men theo tường để tiếp cận các tầng dưới. Nhờ anh Long nắm rõ vị trí người mắc kẹt, nhóm đã xác định được khu vực cần cứu hộ, hỗ trợ lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận.

Dù không trực tiếp đưa các nạn nhân ra ngoài, sự hỗ trợ của Tú góp phần quan trọng trong việc định vị và dẫn đường cho công tác cứu nạn.

