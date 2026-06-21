Điều Apple chưa nói

Apple được cho vẫn còn 3 tính năng mới trên iOS 27, nhưng không công bố tại hội nghị WWDC 2026.

Giao diện Siri AI trên iOS 27. Ảnh: Bloomberg.

Trong bản tin Power On trên Bloomberg, nhà phân tích Mark Gurman cho biết Apple đang bí mật phát triển ít nhất 3 tính năng mới trên iOS 27. Tuy không đề cập tại WWDC 2026, hãng vẫn có thể phát hành chúng vào tháng 9 sắp tới.

Những tính năng gồm bản rút gọn của mặt đồng hồ Modular. So với phiên bản có sẵn trên Apple Watch Ultra, mặt đồng hồ mới sẽ loại bỏ hàng widget thứ hai, chỉ còn đồng hồ lớn ở chính giữa phía trên và một hàng widget bên dưới, chứa 3 mặt nhỏ.

Gurman từng tiết lộ nâng cấp này trước khi WWDC 2026 diễn ra. Dù không được Apple nhắc đến, mặt đồng hồ mới vẫn có khả năng phát hành trong tháng 9, trùng thời điểm Táo khuyết nâng cấp dòng Apple Watch.

Tiếp theo là khả năng hỗ trợ chatbot bên thứ ba trong Siri. Theo mô tả, người dùng có thể gọi các mô hình bên ngoài khi sử dụng Apple Intelligence và Siri, không chỉ giới hạn ở ChatGPT hoặc mô hình do Apple tự phát triển.

Cây viết từ Bloomberg cho biết Apple đã tích hợp tùy chọn chuyển mô hình trong bản thử nghiệm đầu tiên của iOS 27. Người dùng có thể bật hoặc tắt tính năng, cũng như tải mô hình tương thích từ App Store.

"Apple đã thảo luận với OpenAI, Anthropic và Google để hỗ trợ hệ thống mới, gồm các quyền cụ thể mà họ cần đáp ứng để tích hợp vào ứng dụng. Tôi cho rằng tính năng vẫn được triển khai trong tương lai", Gurman nhấn mạnh.

Hiện tại, Apple vẫn hỗ trợ ChatGPT nhờ quan hệ hợp tác từ năm 2024 với OpenAI. Việc hãng giữ kín thông tin tại WWDC 2026 có thể đến từ một số lý do.

Đầu tiên, điều này có thể gây phức tạp thêm các tuyên bố về tuân thủ Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) tại Liên minh châu Âu. Bản thân vấn đề pháp lý khiến Siri AI chưa thể phát hành sớm tại thị trường trên.

Việc công bố hỗ trợ các chatbot tốt hơn có thể khiến Siri AI bị lu mờ. Ngoài ra, Apple có thể muốn tránh rắc rối với OpenAI. Startup này được cho đã dọa kiện Táo khuyết do ChatGPT chưa được quảng bá tích cực trên iOS 26.

Giao diện camera với khả năng tùy biến cao hơn trên iOS 27. Ảnh: Bloomberg.

Cuối cùng, nhắc đến tùy chọn AI bên thứ ba có thể khiến người dùng nhầm lẫn, đặc biệt khi Apple phải làm rõ rằng công nghệ Gemini hiện chỉ dùng để xây dựng mô hình mới.

Trên thực tế, nếu cài đặt iOS 27 Developer Beta 1, người dùng đã thấy mục chọn chatbot AI ưa thích (mang tên Extensions), hiện chỉ có Siri và ChatGPT. Theo Gurman, danh sách trên có thể dài hơn trong tương lai, khi hệ điều hành được phát hành rộng rãi.

Theo 9to5Mac, Apple muốn tích hợp trực tiếp mô hình với Siri thông qua API Extensions thay vì thỏa thuận riêng với từng công ty. Điều này có thể không đảm bảo quyền riêng tư so với hợp đồng ban đầu với ChatGPT.

Tính năng cuối cùng là giao diện mới trong ứng dụng camera, cho phép sắp xếp lại phím tắt và nút điều khiển theo ý muốn.

Khác với chế độ Siri, tính năng này chưa xuất hiện trên iOS 27 Developer Beta 1, song sẽ có mặt trên bản chính thức cùng iPhone 18 Pro. Theo Gurman, Apple công bố nâng cấp vào tháng 9 để sản phẩm "trông thú vị hơn đôi chút".