Những thương vụ mua bán - sáp nhập ngân hàng gây chú ý

Cú hích từ hành lang pháp lý mới và áp lực tăng vốn theo chuẩn Basel III đang tạo ra “thời điểm vàng” để các ngân hàng tăng tốc tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược, đặc biệt là dòng vốn ngoại.

Giữa tháng 1, Ngân hàng BIDV công bố danh sách 33 nhà đầu tư tham gia đợt phát hành riêng lẻ hơn 264 triệu cổ phiếu, dự kiến mang về 10.272 tỷ đồng trong quý I. Danh sách này quy tụ nhiều tổ chức lớn như Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), nhóm quỹ liên quan Dragon Capital, Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM), Darasol Investments Limited hay Manulife Vietnam. Thương vụ cho thấy sức hấp dẫn của ngân hàng quốc doanh trong bối cảnh nhu cầu củng cố vốn tự có ngày càng cấp thiết.

Những nhà đầu tư sẽ tham gia mua cổ phiếu của BIDV.

Tuy nhiên, tâm điểm năm 2026 được dự báo thuộc về kế hoạch chào bán 6,5% vốn của Vietcombank. Cuối tháng 1, ngân hàng này đã gửi thư mời các đơn vị tư vấn tham gia thẩm định giá độc lập cho đợt phát hành riêng lẻ - bước đi kỹ thuật quan trọng sau hơn 6 năm trì hoãn.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đã thông qua phương án chào bán tối đa 6,5% vốn cho tối đa 55 nhà đầu tư trong giai đoạn 2025-2026. Ước tính, thương vụ có thể mang về 1,3- 1,4 tỷ USD , tiệm cận quy mô thương vụ bán 15% vốn của VPBank cho Sumitomo Mitsui Banking Corporation - hiện vẫn là thương vụ M&A lớn nhất ngành ngân hàng Việt.

Động lực thúc đẩy nhóm ngân hàng quốc doanh tăng tốc bán vốn còn đến từ Nghị quyết 79-NQ/TW về Kinh tế Nhà nước ban hành đầu năm 2026, đặt mục tiêu đến 2030 có ít nhất 3 ngân hàng quốc doanh lọt Top 100 châu Á về tổng tài sản. Để đạt được tham vọng này, bài toán tăng vốn và cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR) là điều không thể trì hoãn.

Ở khối ngân hàng tư nhân, thương vụ được chờ đợi nhất là kế hoạch bán 32,5% cổ phần tại Sacombank - lượng cổ phần từng được nhóm ông Trầm Bê thế chấp tại VAMC để xử lý khủng hoảng thanh khoản sau sáp nhập năm 2015.

Ông Nguyễn Đức Thụy rời ghế Chủ tịch LPBank, chuyển sang vai trò Quyền Tổng Giám đốc Sacombank, cùng khả năng xuất hiện các thành viên HĐQT mới, khiến thị trường tin rằng nhóm cổ đông mới có thể sớm “lộ diện”.

Song song đó, VIB đang đứng trước cơ hội đón cổ đông ngoại mới sau khi cổ đông nước ngoài cũ thoái vốn, còn SHB tích cực tìm kiếm đối tác chiến lược quốc tế. Theo các chuyên gia, vẫn còn hơn chục ngân hàng có tỷ lệ sở hữu nước ngoài dưới 5%, tạo dư địa lớn cho các thương vụ mới trong bối cảnh nhu cầu tăng vốn ngày càng rõ nét.

Có thể thấy, làn sóng M&A ngân hàng năm 2026 phản ánh quá trình tái cấu trúc sâu rộng của hệ thống. Từ áp lực tăng vốn, yêu cầu nâng hạng thị trường đến mục tiêu vươn tầm khu vực, các thương vụ mua bán cổ phần đang trở thành công cụ chiến lược để ngân hàng Việt tái định vị mình.