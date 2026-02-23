Một ngân hàng chi hơn 50 tỷ lì xì Tết nhân viên bằng cổ phiếu

Dịp Tết 2026, MB gây chú ý khi thưởng 100 cổ phiếu/người cho gần 19.000 nhân sự, với tổng giá trị ước tính hơn 50 tỷ đồng.

Mỗi nhân viên đang làm việc tại MB đều nhận được khoản lì xì là 100 cổ phiếu MBB nhân dịp Tết 2026. Ảnh: MB.

Ngân hàng TMCP Quân đội - MB (HoSE: MBB) triển khai chương trình lì xì cổ phiếu dành cho cán bộ nhân viên dịp Tết 2026, với lì xì là 100 cổ phiếu MBB/người.

Khoản lì xì được quy đổi thành tiền và sử dụng để thực hiện lệnh mua cổ phiếu MBB trực tiếp trên tài khoản chứng khoán của người nhận sau khi xác nhận. Việc xác nhận đồng nghĩa cán bộ nhân viên đồng ý để hệ thống tự động tạo lệnh mua tương ứng. Các giao dịch sẽ được ghi nhận trên tài khoản cá nhân; trường hợp thuộc diện phải công bố thông tin, người nhận có trách nhiệm thực hiện theo quy định.

Tạm tính theo thị giá khoảng 28.350 đồng/cổ phiếu trong phiên giao dịch đầu tiên của năm mới (23/2) và quy mô 18.836 nhân sự (tính đến cuối năm 2025), ước tính MB đã chi 53,4 tỷ đồng cho chương trình lì xì cổ phiếu này.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh MB vừa ghi nhận kết quả kinh doanh kỷ lục. Năm 2025, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 34.268 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 27.383 tỷ đồng , tăng 19% so với năm trước.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản hợp nhất của MB vượt 1,6 triệu tỷ đồng , tăng 43% so với đầu năm, mức tăng nhanh nhất trong nhóm ngân hàng tư nhân. Dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 1 triệu tỷ đồng , tăng 40%, trong khi tiền gửi khách hàng tăng 29%, lên hơn 921.000 tỷ đồng . Đồng thời, ngân hàng đẩy mạnh phát hành giấy tờ có giá với mức tăng 45%, đạt 187.236 tỷ đồng .

Nhờ đó, tổng huy động từ tiền gửi và giấy tờ có giá của MB chính thức vượt mốc 1 triệu tỷ đồng , cột mốc trước đây chủ yếu thuộc về nhóm ngân hàng Big 4. MB trở thành ngân hàng ngoài quốc doanh đầu tiên đạt được quy mô huy động này.

Bước sang năm 2026, MB đặt mục tiêu lợi nhuận hợp nhất xấp xỉ 39.500 tỷ đồng . Theo Chủ tịch Lưu Trung Thái, môi trường vĩ mô tiếp tục mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng khi nền kinh tế duy trì đà tăng trên 7%/năm và GDP bình quân đầu người vượt 5.000 USD , tạo nền tảng cho giai đoạn tích lũy tài sản tài chính quan trọng của quốc gia, qua đó tạo dư địa phát triển cho ngành ngân hàng.

Ngân hàng đặt kế hoạch tăng trưởng tín dụng và huy động vốn khoảng 35% trong năm 2026. Mảng bán lẻ tiếp tục là trụ cột, với tỷ trọng dự kiến tăng thêm 1,5-2% mỗi năm, song song với việc đẩy mạnh phân khúc doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm sản xuất.

MB kỳ vọng lợi nhuận năm 2026 tăng khoảng 15-20%, trong đó các công ty thành viên đóng góp 12-13%. Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất được kiểm soát ở mức 1,5%, riêng ngân hàng mẹ khoảng 1%. Các chỉ số hiệu quả như CIR duy trì dưới 29%, ROE tối thiểu 21%.

Ngoài ra, MB dự kiến thu hút thêm khoảng 5 triệu khách hàng mới, tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu về CASA, đồng thời kỳ vọng doanh thu từ kênh số tăng thêm khoảng 10%.