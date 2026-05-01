Những thực phẩm mẹ bầu không nên bỏ qua trong thai kỳ

  Thứ sáu, 1/5/2026 21:37 (GMT+7)
Chế độ dinh dưỡng khoa học với đầy đủ vi chất và thực phẩm thiết yếu không chỉ giúp mẹ khỏe mạnh mà còn hỗ trợ thai nhi phát triển toàn diện, giảm nguy cơ biến chứng trong suốt thai kỳ.

Mẹ bầu ưu tiên lựa chọn trái cây và rau xanh. Ảnh: BabyCenter.

Theo bác sĩ Lê Thị Thùy Giang, khoa Phụ nội tiết, Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM), trong thai kỳ, phụ nữ cần đặc biệt chú trọng đến việc lựa chọn thực phẩm để đảm bảo cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho cả mẹ và bé.

Trong đó, nhóm thực phẩm giàu dinh dưỡng không nên bỏ qua trước hết là rau xanh và trái cây. Đây là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ dồi dào, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường sức đề kháng. Các loại rau như bông cải xanh, rau cải, khoai lang hay trái cây như cam, chuối, táo, quả mọng đều phù hợp với mẹ bầu.

Ngũ cốc nguyên hạt cũng là lựa chọn quan trọng, giúp cung cấp năng lượng ổn định và giàu chất xơ. Gạo lứt, yến mạch hay bánh mì nguyên cám được khuyến khích sử dụng thay cho các loại tinh bột tinh chế.

Bên cạnh đó, thực phẩm giàu đạm đóng vai trò thiết yếu trong sự phát triển của thai nhi. Mẹ bầu nên ưu tiên thịt nạc, thịt gia cầm, trứng, hải sản, các loại đậu và đậu phụ. Nhóm thực phẩm này không chỉ cung cấp protein mà còn bổ sung nhiều vi chất cần thiết.

Sữa và các chế phẩm từ sữa ít béo hoặc không béo như sữa chua, phô mai cũng là nguồn cung cấp canxi và vitamin D quan trọng, hỗ trợ phát triển hệ xương của thai nhi.

Ngoài ra, các loại chất béo lành mạnh từ dầu thực vật, dầu ôliu, các loại hạt hay cá cũng nên được bổ sung hợp lý để cung cấp năng lượng và hỗ trợ phát triển não bộ của trẻ.

Bác sĩ Giang nhấn mạnh, bên cạnh việc lựa chọn thực phẩm, mẹ bầu cần chú ý bổ sung các vi chất quan trọng. Sắt giúp phòng ngừa thiếu máu và giảm nguy cơ sinh non; axit folic hỗ trợ ngăn ngừa dị tật ống thần kinh; iốt và choline đóng vai trò thiết yếu trong sự phát triển não bộ của thai nhi. Những vi chất này có thể được cung cấp thông qua thực phẩm hoặc theo chỉ định của bác sĩ.

Đặc biệt, phụ nữ mang thai được khuyến nghị ăn khoảng 220-340 g hải sản mỗi tuần để bổ sung axit béo có lợi. Tuy nhiên, cần ưu tiên các loại cá có hàm lượng thủy ngân thấp như cá hồi, cá mòi, tôm, cua, mực và tránh ăn hải sản sống để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn.

Song song đó, mẹ bầu cũng cần tránh một số thực phẩm tiềm ẩn rủi ro như đồ ăn sống hoặc chưa nấu chín, sữa và nước trái cây chưa tiệt trùng, thịt nguội, hải sản hun khói, rau mầm sống. Đồ uống có cồn và caffein cũng nên được hạn chế để đảm bảo an toàn cho thai nhi.

Theo bác sĩ Giang, việc duy trì chế độ ăn uống hợp lý, đa dạng và cân đối là yếu tố quan trọng giúp mẹ có thai kỳ khỏe mạnh và tạo nền tảng tốt cho sự phát triển của trẻ ngay từ trong bụng mẹ.

