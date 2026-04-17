Đồ uống vừa giúp mẹ bầu giải nhiệt, vừa tốt cho thai nhi

Trong thai kỳ, nhu cầu nước của cơ thể tăng cao để hỗ trợ tuần hoàn máu, duy trì lượng nước ối và điều hòa thân nhiệt. Khi thời tiết oi bức, mẹ bầu càng dễ rơi vào tình trạng mất nước.

Lựa chọn đúng đồ uống trong ngày nắng nóng không chỉ giúp mẹ bầu giải nhiệt mà còn góp phần bổ sung dinh dưỡng thiết yếu cho thai nhi. Ưu tiên các loại nước tự nhiên, sử dụng hợp lý và khoa học sẽ giúp thai kỳ khỏe mạnh, dễ chịu hơn.

Theo Cleveland Clinic, phụ nữ mang thai nên uống khoảng 8-12 cốc nước lọc mỗi ngày để tránh tình trạng mệt mỏi, chóng mặt do thiếu nước. Ngoài ra, một số loại nước dưới đây có thể giúp mẹ bầu giải nhiệt, tránh mất nước ngày nắng nóng.

Nước dừa - giải nhiệt, bổ sung điện giải tự nhiên

Nước dừa là lựa chọn phổ biến trong mùa nóng nhờ chứa nhiều chất điện giải như kali, natri và magiê, theo Healthline. Nước dừa có thể giúp bù nước, hỗ trợ tiêu hóa và giảm mệt mỏi trong thai kỳ. Loại nước này cũng hỗ trợ giảm tình trạng phù nhẹ ở mẹ bầu. Tuy nhiên, mẹ bầu chỉ nên uống với lượng vừa phải (3-4 lần/tuần), không lạm dụng.

Nước chanh pha loãng - tăng đề kháng, giảm buồn nôn

Nước chanh cung cấp vitamin C, hỗ trợ tăng cường miễn dịch và hấp thu sắt. Loại nước này còn giảm cảm giác buồn nôn, kích thích vị giác, giúp ăn ngon miệng hơn. Nước chanh còn giúp giải độc cơ thể và giữ cho tâm trạng luôn cân bằng.

Mẹ bầu nên pha loãng nước chanh và hạn chế thêm đường để tránh tăng đường huyết. Có thể uống một ly đầy với một thìa mật ong và một chút gừng bất cứ lúc nào trong ngày hoặc sau bữa trưa để cảm thấy dễ chịu hơn.

Nước ép dưa hấu - cấp nước nhanh, làm mát cơ thể

Dưa hấu chứa hơn 90% là nước, rất phù hợp để giải nhiệt vào mùa hè. Nước ép dưa hấu có thể giúp bổ sung nước và vitamin, giảm nguy cơ mất nước, đồng thời bổ sung vitamin A, C tốt cho da và hệ miễn dịch. Lưu ý là phụ nữ mang thai không nên uống nước ép dưa hấu khi bụng đói hoặc uống quá lạnh.

Sữa tươi và sữa hạt - bổ sung dinh dưỡng thiết yếu

Sữa là nguồn cung cấp canxi, protein và nhiều dưỡng chất quan trọng cho thai nhi. Phụ nữ mang thai nên bổ sung sữa và các sản phẩm từ sữa để hỗ trợ phát triển xương và răng của em bé.

Ngoài ra, theo Mayo Clinic, sữa là một trong những lựa chọn đồ uống lành mạnh giúp bổ sung dinh dưỡng, cung cấp năng lượng ổn định và giảm cảm giác mệt mỏi cho mẹ. Phụ nữ mang thai có thể lựa chọn sữa tươi hoặc các loại sữa hạt như hạnh nhân, óc chó để thay đổi khẩu vị.

Tuy nhiên, nếu bạn không dung nạp lactose hoặc không thích vị sữa, hãy thử uống sữa đậu nành với lượng vừa phải (nguồn cung cấp canxi tốt).

Nước ép rau củ tươi - giàu dinh dưỡng

Mẹ bầu có thể tự làm nước ép rau củ hỗn hợp với cà rốt, củ dền, dưa chuột và rau bina, hoặc làm nước ép riêng từng loại rau củ như nước ép cà rốt hoặc nước ép củ dền. Những thức uống lạnh tự làm thơm ngon này rất thích hợp cho mùa hè, giàu chất xơ, vitamin, protein và khoáng chất, có thể thay thế lượng rau củ cần thiết cho hai ngày.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS) khuyến cáo mẹ bầu nên ưu tiên thực phẩm và đồ uống tự nhiên, đồng thời kiểm soát lượng đường và axit khi sử dụng nước ép. Để đảm bảo an toàn, mẹ bầu nên tránh các loại đồ uống đưới đây:

Rượu bia

Nước ngọt có gas

Đồ uống chứa caffeine như cà phê, trà đặc

Nước ép đóng hộp nhiều đường

Đồ uống quá lạnh.