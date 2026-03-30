4 loại thực phẩm mẹ bầu nên hạn chế

Ợ nóng là triệu chứng thường gặp trong thai kỳ do thay đổi nội tiết và áp lực tử cung, nhưng có thể cải thiện nếu mẹ bầu điều chỉnh ăn uống hợp lý.

Phụ nữ mang thai có thể hạn chế được tình trạng ợ nóng nhờ vào chế độ ăn phù hợp. Ảnh: Freepik.

Mang thai là giai đoạn cơ thể người phụ nữ trải qua nhiều thay đổi sinh lý để đáp ứng nhu cầu phát triển của thai nhi. Những thay đổi này có thể kéo theo một số triệu chứng khó chịu, trong đó ợ nóng là tình trạng khá phổ biến. Trong nhiều trường hợp, mẹ bầu có thể kiểm soát triệu chứng này bằng cách điều chỉnh chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt phù hợp.

Thực phẩm có tính axit

Ở phụ nữ mang thai, việc trào ngược vốn đã dễ xảy ra do tử cung lớn dần gây áp lực lên dạ dày, theo Eating Well. Trong tình huống đó, việc tiêu thụ thêm các thực phẩm có tính axit như cà chua, giấm, nước sốt chua hay trái cây họ cam quýt có thể khiến môi trường dạ dày trở nên nhạy cảm hơn.

Những thực phẩm này không chỉ làm tăng độ axit mà còn có thể kích thích trực tiếp niêm mạc thực quản, khiến cảm giác nóng rát rõ hơn và kéo dài hơn. Vì vậy, mẹ bầu nên theo dõi phản ứng của cơ thể và hạn chế nhóm thực phẩm này khi triệu chứng xuất hiện.

Thực phẩm nhiều chất béo

Trong thai kỳ, quá trình tiêu hóa thường chậm lại do ảnh hưởng của hormone, khiến thức ăn lưu trong dạ dày lâu hơn bình thường. Khi kết hợp với thực phẩm nhiều chất béo vốn cần thời gian tiêu hóa dài, áp lực trong dạ dày ngày càng gia tăng và kéo theo nguy cơ trào ngược.

Ngoài ra, chất béo còn làm giảm trương lực cơ vòng thực quản dưới, khiến “van” ngăn axit hoạt động kém hiệu quả. Vì vậy, các món chiên rán, nhiều dầu mỡ hoặc đồ ăn nhanh có thể khiến mẹ bầu dễ bị ợ nóng sau ăn, đặc biệt ở giai đoạn cuối thai kỳ.

Đồ ăn cay

Theo Healthshot, ở phụ nữ mang thai, niêm mạc tiêu hóa nhạy cảm hơn do thay đổi nội tiết. Các gia vị cay như ớt, tiêu, tỏi, hành có thể kích thích trực tiếp niêm mạc, làm tăng cảm giác nóng rát dù lượng axit không tăng đáng kể. Ngoài ra, món cay thường đi kèm dầu mỡ hoặc nước sốt đậm vị, khiến việc tiêu hóa diễn ra chậm và kéo dài cảm giác khó chịu sau ăn.

Cà phê

Cà phê có thể làm tình trạng ợ nóng rõ hơn, đặc biệt trong thai kỳ. Caffeine làm giảm trương lực cơ vòng thực quản dưới, khiến axit dễ trào ngược. Đồng thời, loại thức uống này kích thích dạ dày tiết axit và có tính axit sẵn. Khi uống lúc đói hoặc sau ăn, các yếu tố này cộng hưởng, làm tăng cảm giác nóng rát.

Với mẹ bầu, khi áp lực ổ bụng đã tăng do tử cung lớn dần, việc dùng cà phê có thể khiến triệu chứng ợ nóng xuất hiện sớm hơn và kéo dài hơn. Phụ nữ mang thai được khuyến cáo nên giảm lượng cà phê hoặc tránh uống khi bụng rỗng nếu thấy cơ thể nhạy cảm.