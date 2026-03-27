Sinh con ở bệnh viện công hay tư: Bài toán khó của nhiều gia đình

Chọn nơi sinh con tưởng đơn giản nhưng lại là quyết định nhiều đắn đo, khi sản phụ phải cân nhắc giữa dịch vụ chăm sóc "sang xịn" và yếu tố chuyên môn, tay nghề của bác sĩ tuyến cuối.

Em bé chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ảnh: BVCC.

Sinh con ở bệnh viện công hay tư, chọn phòng thường hay dịch vụ “VIP”, là câu hỏi khiến nhiều sản phụ băn khoăn ngay từ những tháng đầu thai kỳ. Có người ưu tiên sự tiện nghi, riêng tư, trong khi người khác đặt niềm tin vào năng lực chuyên môn của các bệnh viện tuyến cuối.

Giữa những lựa chọn tưởng như rõ ràng ấy, đâu mới là tiêu chí thực sự quan trọng khi bước vào phòng sinh?

Mỗi nơi một lợi thế

Theo ThS.BS Tạ Việt Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Khám, điều trị Sản phụ khoa và Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, việc lựa chọn nơi sinh phụ thuộc lớn vào tình trạng thai kỳ và khả năng xử trí của cơ sở y tế.

"Các bệnh viện công, đặc biệt là tuyến cuối, thường tiếp nhận mọi ca bệnh, bao gồm cả những trường hợp khó và nguy cơ cao. Chính điều này tạo nên lợi thế về kinh nghiệm cho đội ngũ bác sĩ khi thường xuyên xử lý các tình huống phức tạp trong sản khoa", bác sĩ Cường nói với Tri Thức - Znews.

Ngược lại, bệnh viện tư hoặc các khu dịch vụ “VIP” chủ yếu tiếp nhận thai kỳ ít rủi ro. Đổi lại, sản phụ được hưởng không gian riêng tư, dịch vụ chăm sóc tốt và quy trình phục vụ cá nhân hóa.

Theo vị chuyên gia, việc không được phép từ chối bệnh nhân khiến các bệnh viện công buộc phải nâng cao năng lực chuyên môn. Đây vừa là áp lực, vừa là lợi thế giúp đội ngũ y bác sĩ tích lũy kinh nghiệm, đặc biệt trong các ca sinh gặp biến chứng.

Sản phụ sinh con tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ảnh: Việt Linh.

Với những thai kỳ bình thường, đã được theo dõi đầy đủ và được lên kế hoạch trước, sản phụ hoàn toàn có thể lựa chọn sinh tại bệnh viện tư hoặc khu dịch vụ trong bệnh viện công. Đây là nhóm đối tượng phù hợp với mô hình “VIP”, nơi trải nghiệm nghỉ dưỡng và chăm sóc được ưu tiên.

Tuy nhiên, bác sĩ nhấn mạnh không có cơ sở y tế nào đảm bảo an toàn tuyệt đối 100%. Trong sản khoa luôn tồn tại những biến cố bất ngờ, có thể diễn biến rất nhanh.

Vì vậy, nếu thai kỳ tiềm ẩn nguy cơ hoặc có khả năng phát sinh biến chứng, việc lựa chọn cơ sở không đủ nguồn lực cấp cứu có thể làm tăng rủi ro.

"Quá trình sinh nở rất khó lường"

Trong các trường hợp thai kỳ nguy cơ cao, sản phụ nên ưu tiên bệnh viện tuyến trên hoặc cơ sở có đầy đủ chuyên khoa sâu.

Theo bác sĩ Tạ Việt Cường, những tình huống này có thể đến từ phía mẹ, thai nhi hoặc cả hai, như mẹ có bệnh lý nền, nhau tiền đạo, sinh non tháng hoặc thai nhi có vấn đề sức khỏe.

Đây là nhóm ca bệnh đòi hỏi hệ thống hồi sức cấp cứu, gây mê hồi sức và sơ sinh hoạt động đồng bộ. Nếu xảy ra biến chứng như suy thai hay băng huyết sau sinh, khả năng xử trí nhanh sẽ quyết định sự an toàn của mẹ và bé.

Vị chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng thực tế lâm sàng, quá trình sinh nở rất khó lường.

Bác sĩ Tạ Việt Cường thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

"Có trường hợp siêu âm dự báo thai lớn, khó sinh thường nhưng khi sinh thực tế lại không quá lớn. Ngược lại, có trường hợp thai không to nhưng vẫn phải mổ cấp cứu do suy thai hoặc chuyển dạ không tiến triển", bác sĩ Cường cho biết.

Bác sĩ Cường kể về một sản phụ có vòng đầu thai nhi lớn, được tư vấn khó sinh thường. Sau khi theo dõi và thử sinh thường, sản phụ vẫn phải mổ cấp cứu do dấu hiệu suy thai. Tuy nhiên, cân nặng thực tế của em bé chỉ hơn 3 kg, không quá lớn như dự đoán.

Ở chiều ngược lại, có trường hợp siêu âm ước tính 3,4 kg nhưng khi sinh ra lại hơn 4 kg. Điều này cho thấy siêu âm chỉ mang tính tham khảo và luôn có sai số.

Chọn gói sinh đừng chỉ nhìn phòng ốc

Theo bác sĩ Cường, sai lầm phổ biến của nhiều sản phụ là quá chú trọng vào tiện nghi mà bỏ qua các yếu tố cốt lõi.

Khi lựa chọn nơi sinh, cha mẹ cần quan sát kỹ và đánh giá toàn diện. Trước hết, các gia đình nên tìm hiểu về là năng lực chuyên môn và hệ thống tổ chức của bệnh viện, bao gồm các chuyên khoa như sản, gây mê hồi sức và sơ sinh.

Tiếp đến là khả năng xử trí tình huống khẩn cấp. Những biến cố sản khoa có thể xảy ra bất cứ lúc nào và cần được can thiệp ngay.

Yếu tố con người cũng rất quan trọng. Sản phụ cần biết ai sẽ trực tiếp theo dõi và chịu trách nhiệm trong quá trình sinh. Nếu ê-kíp quá tải, nguy cơ sai sót có thể tăng lên. Ngược lại, hệ thống đủ nhân lực, tổ chức hợp lý sẽ đảm bảo an toàn hơn.

"Đặc biệt, một ca sinh không phải công việc của riêng một bác sĩ mà là sự phối hợp của cả ê-kíp, từ bác sĩ chính, bác sĩ phụ, gây mê hồi sức đến điều dưỡng. Sự phối hợp này quyết định kết quả", bác sĩ Cường nhấn mạnh.

Bác sĩ Cường cũng cho biết, hiện nay, nhiều bệnh viện công đã phát triển khu dịch vụ chất lượng cao ngay trong bệnh viện, thường được gọi là phòng 'VIP' trong bệnh viện công.

"Mô hình này cho phép sản phụ vừa tiếp cận đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, vừa có điều kiện chăm sóc tốt hơn về phòng ốc và dịch vụ. Đây được xem là lựa chọn dung hòa giữa yếu tố chuyên môn và trải nghiệm", bác sĩ Cường cho hay.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Khám, điều trị Sản phụ khoa và Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, lựa chọn sinh ở đâu, theo bảo hiểm hay dịch vụ, cuối cùng vẫn phụ thuộc vào điều kiện tài chính, nhu cầu và tình trạng thai kỳ của mỗi người.

Điều quan trọng nhất không phải là sinh thường hay sinh mổ, cũng không phải là phòng dịch vụ hay phòng thường, mà là đảm bảo an toàn tối đa cho cả mẹ và bé trong mọi tình huống có thể xảy ra.