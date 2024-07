Những thể loại sách ăn khách nhất tại Mỹ

Trang Book Riot chia sẻ đánh giá về các thể loại sách ăn khách tại Mỹ hiện nay và sự thay đổi xu hướng trong thời gian gần đây.

Có rất nhiều thể loại sách ngoài thị trường. Ngoài việc phân chia giữa hai thể loại chính là tiểu thuyết và phi hư cấu, còn rất nhiều cách chia khác về nội dung, đối tượng độc giả…. Vậy những thể loại sách nào được yêu thích nhất hiện nay và xu hướng này đã thay đổi ra sao trong những năm gần đây?

Xuất bản Mỹ đảm bảo được doanh thu

Một bản tin gần đây của Publishers Weekly đã xem xét tình hình hoạt động của ngành xuất bản Mỹ vào tháng 4/2024. Theo đó, doanh thu toàn ngành cao hơn 18,3% so với tháng 4/2023, đánh dấu một con số tích cực so với cùng kỳ năm trước.

Nhìn sâu vào doanh thu của từng thể loại, cũng đã có sự thay đổi đáng kể về doanh số bán hàng.

Sự thay đổi về doanh số các thể loại sách tại Mỹ. Ảnh: AAP.

Cả tiểu thuyết và sách phi hư cấu dành cho người lớn đều có tăng trưởng tích cực. Sách hư cấu dành cho độc giả trẻ và thiếu nhi cũng đang phát triển tốt, tuy nhiên, sách phi hư cấu dành cho lứa tuổi này lại giảm. Trong khi đó, sách từ các nhà xuất bản tôn giáo cho thấy mức tăng lớn nhất trên thị trường, với mức tăng gần 40% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi doanh thu tháng 4 tương đối tích cực, nhưng nhìn chung ngành sách Mỹ chỉ tăng một chút so với năm 2023. Dữ liệu StatShot của Hiệp hội các nhà xuất bản Mỹ cho thấy trước tháng 4, doanh số bán sách chỉ tăng 0,2% so với năm 2023.

Top 5 thể loại sách phổ biến nhất

Ngoài dữ liệu doanh thu, việc xác định các thể loại sách phổ biến nhất cũng cần thông tin từ các nguồn khác, bao gồm danh sách tác phẩm ăn khách từ ​​The New York Times và Amazon, cũng như phân tích của một số trang blog có tiếng về ngành sách như Book Writing Pioneer. Tổng hợp trên những dữ liệu này, có 5 thể loại sách phổ biến nhất tính đến giữa năm 2024.

Trước hết, vị trí độc tôn là của thể loại lãng mạn, ghi dấu ấn mạnh mẽ từ khi đại dịch Covid-19 nổ ra. Ngoài việc có một lượng lớn độc giả, các hiệu sách sắp xếp các khu sách bắt mắt hơn cho thể loại lãng mạn, nhiều hội sách ngày càng tập trung vào thể loại này thì vị thế của các nhà văn lãng mạn cũng được cải thiện.

Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà văn lãng mạn Mỹ Romance Writers of America, sách lãng mạn chiếm 23% doanh số bán sách năm ngoái. Ngoài Colleen Hoover với vị thế thống trị danh sách ăn khách, vẫn còn nhiều tác giả lãng mạn khác có tác phẩm bán chạy.

Sarah Janet Maas, Colleen Hoover và Rebecca Yarros - 3 tác giả ăn khách hàng đầu của thể loại lãng mạn và romantasy. Ảnh: The Times.

Tiếp đó là thể loại giả tưởng, đặc biệt là sự xuất hiện gần đây của lãng mạn giả tưởng (romantasy). Trong những năm gần đây, tiểu thuyết liên quan đến chủ nghĩa thoát ly hiện thực đang phát triển mạnh mẽ. Giữa những cuộc chiến tranh, sự chia rẽ và tình cảnh căng thẳng của các cuộc bầu cử, việc đắm mình vào thế giới tưởng tượng là một cách tốt để giải tỏa tâm trạng.

Và gần đây, các tác phẩm romantasy đang đặc biệt nổi bật với thành công của loạt truyện Empyrean của Rebecca Yarros. Trong loạt truyện này, cuốn Fourth Wing và Iron Flame đều từng đứng đầu danh sách ăn khách của cả năm ngoái và năm nay. Từ sau sự thành công của Yarros, dường như như mỗi tuần đều có một tác phẩm romantasy mới ra mắt, tiếp tục giữ vững vị trí đứng đầu của thể loại lãng mạn và giả tưởng.

Ở vị trí thứ 3 là hồi ký và tiểu sử. Các tác phẩm phi hư cấu này có thể được chia thành hai đối tượng chính: của người nổi tiếng và giới chính trị gia. Trong thời gian qua, hồi ký của Britney Spears, Matthew Perry, Viola Davis và Michelle Obama đã dẫn đầu danh sách sách phi hư cấu bán chạy nhất.

Tuy nhiên, doanh số sách của các chính trị gia cũng không hề bị bỏ lại phía sau. Khi cuộc tổng tuyển cử đến gần, doanh số bán hồi ký chính trị cũng sẽ tăng theo. Liz Cheney và Ron DeSantis gần đây có những cuốn sách bán chạy nhất ở lĩnh vực này.

Ở vị trí thứ 4 là sách dành cho trẻ em và thanh thiếu niên. Dù kỷ nguyên của The Hunger Games, khi mọi đại diện văn học đều cố gắng thúc giục các tác giả viết sách cho đối tượng độc giả trẻ hơn, đã qua, thì vẫn có nhu cầu về sách dành cho người trẻ. Lượng tiêu thụ sách tranh vẫn ổn định và các tác phẩm giả tưởng và khoa học viễn tưởng vẫn thống trị thị trường dành cho thanh thiếu niên.

Dù hiện tại không có đầu sách nào thống trị thị trường này, sự thành công từ bộ phim chuyển thể The Ballad of Birdsongs and Snakes đã đưa cuốn sách gốc trở lại danh sách ăn khách sau 3 năm sau khi phát hành.

Đứng ở vị trí thứ 5 là các tác phẩm về tội phạm. Trong khi một số người kêu gọi thoát ly thực tại thì những người khác lại có quan điểm ngược lại. Họ cho rằng cần đi sâu vào sự sa đọa và đau khổ nhất của con người, từ đó có tâm thế tốt hơn khi đối mặt với hiện thực. Từ podcast, các chương trình phát trực tuyến cho đến những cuốn sách ăn khách, chủ đề tội phạm đang là một ngành kinh doanh lớn. Killers of the Flower Moon không chỉ là một cuốn sách ăn khách mà còn được Apple chuyển thể thành phim.

Ở những vị trí thấp hơn là các thể loại khoa học viễn tưởng, bí ẩn/kinh dị, tiểu thuyết lịch sử, self-help và sách lịch sử phi hư cấu. Về tổng thể, vị trí của các thể loại sách phần lớn vẫn giống như năm trước. Tuy nhiên, danh sách ăn khách không còn hoàn toàn bị thể loại lãng mạn hay romantasy áp đảo.