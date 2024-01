Những siêu anh hùng DC xứng đáng được nghỉ ngơi

Giống Superman, Wonder Woman mang trong mình nguồn năng lượng lớn cùng quan điểm rõ ràng về chính nghĩa. Điều đó giúp cô trở nên nổi tiếng nhưng cũng vướng vào vô số trận chiến kịch liệt kể từ khi ra mắt. Công chúa người Amazon luôn cố gắng để mang lại hòa bình và tình yêu cho thế giới. Wonder Woman nhanh chóng giành được vị trí xứng đáng trong số những anh hùng vĩ đại nhất trên Trái Đất và trở thành người dẫn đầu trong cộng đồng siêu anh hùng. Sự nghiệp siêu anh hùng của Wonder Woman đã nhiều lần chứng kiến cô cứu thế giới, nhưng có một điều dường như cô chưa bao giờ làm - đó là nghỉ ngơi. Trái Đất phải đối mặt với quá nhiều hiểm nguy, tương ứng với việc Wonder Woman cũng phải đối diện với vô số kẻ thù. Diana chắc chắn sẽ lập luận rằng nhiệm vụ của cô là bảo vệ những người yếu thế hơn mình, nhưng sau tất cả những gì cô đã làm, cô xứng đáng có được một kỳ nghỉ.