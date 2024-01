Tác giả 'One Piece' là mangaka giàu nhất

Đối với những người yêu thích truyện tranh, chắc hẳn không ai không biết đến Shonen's Big Three - gồm One Piece, Naruto và Bleach. Đây là những tác phẩm đã đánh dấu thành công trên phạm vi thế giới với hàng triệu người hâm mộ. Ngược dòng thời gian về trước, một tác phẩm đình đám khác - Dragon Ball - cũng trở thành thương hiệu toàn cầu khi kết nối được cộng đồng fan với nhau. Sự thành công của những bộ truyện tranh trên không chỉ đánh dấu giá trị tác phẩm mà nó còn đem đến cho các tác giả khối tài sản kếch xù. Dưới đây là những mangaka giàu nhất Nhật Bản do trang CBR đã tổng hợp và cập nhật tính đến 2023.