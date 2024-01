Hồi ký của giới ca-nhạc sĩ tiếp tục là xu hướng ăn khách

Khi ngành công nghiệp âm nhạc đang có nhiều thay đổi mạnh mẽ, hồi ký của các ca, nhạc sĩ tiếp tục thu hút công chúng.

Theo đánh giá của trang Highlandernews, nếu có một loại sách mà phần lớn nhà xuất bản đều muốn mua thì đó chính là hồi ký của người nổi tiếng. Những cuốn sách này thường bán rất chạy vì tên tuổi của ngôi sao đó đã phần nào đảm bảo cho doanh thu đáng kể. Trong số các tác phẩm của người nổi tiếng phát hành thường niên, có một tiểu mục cụ thể được cho là quan trọng nhất: hồi ký của ca - nhạc sĩ.

Vừa qua, tự truyện của Britney Spears The Woman in Me đã trở thành tác phẩm phi hư cấu bán chạy nhất trên Amazon trong tuần đầu ra mắt. Theo Gallery Books ngày 2/11/2023, The Woman in Me bán được 1,1 triệu bản tại Mỹ sau hơn một tuần phát hành, bao gồm các đơn đặt hàng, sách bản in giấy, điện tử và sách nói. Hồi ký được dịch sang 26 ngôn ngữ, ước tính 2,4 triệu bản in toàn cầu.

The Woman in Me ăn khách ngay sau khi phát hành. Ảnh: Them.

Cách truyền tải thú vị của người làm âm nhạc

Trong khi việc tìm hiểu về cuộc đời của người nổi tiếng đã là một điều rất thú vị, thì hồi ký của ca - nhạc sĩ, đặc biệt là những cuốn hồi ký được viết bởi những nghệ sĩ khởi đầu làm một nghề khác, sau đó tình cờ đạt được thành tựu lớn với âm nhạc, thì còn thu hút hơn khi cho độc giả thấy được những chi tiết bất ngờ trong cuộc sống của người nổi tiếng.

Ví dụ, Barbra Streisand gần đây đã phát hành một cuốn hồi ký dài gần 1000 trang về cuộc đời của bà với tư cách là một nhạc sĩ kiêm diễn viên, kể lại thời trẻ của bà ở Brooklyn và khoảnh khắc trở thành siêu sao. Giọng ca chính của nhóm AC/DC Brian Johnson cũng xuất bản một cuốn sách tương tự vào năm 2021, nhắc lại khởi đầu khiêm tốn của ông ở Newcastle sau Thế chiến thứ hai và việc từng tham gia nhiều ban nhạc thất bại cho đến khi trở thành một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất của dòng nhạc rock cổ điển.

Tương tự hồi ký của người nổi tiếng, hồi ký của ca - nhạc sĩ nhằm mục đích đưa những tên tuổi dường như xa vời trở nên gần gũi hơn trong văn hóa đại chúng. Tuy nhiên, không giống lời kể của những người nổi tiếng, những cuốn hồi ký của các ca - nhạc sĩ thường là lời nói của chính họ. Ví dụ, Johnson đã dành thời gian viết tay nhiều phần cuốn The Lives of Brian của mình.

Cách chia sẻ thú vị của ca, nhạc sĩ mang lại sự độc đáo riêng cho tác phẩm của họ. Ảnh: Highlandernews.

Hay câu chuyện của Neil Peart, tay trống kiêm người viết lời chính của ban nhạc rock Rush, kể chi tiết không chỉ về những chuyến đi xe đạp của ông qua nhiều quốc gia mà còn cả thời gian đi lưu diễn cùng ban nhạc.

Câu chuyện của ông đầy hài hước, triết lý và mang lại trải nghiệm đọc vui vẻ, song song với việc thể hiện thế giới nội tâm của người nghệ sĩ nổi tiếng này.

Dave Grohl, người nổi tiếng của ban nhạc Nirvana và Foo Fighters, đã xuất bản cuốn hồi ký The Storyteller, ghi lại những chuyến đi và chuyến lưu diễn của mình, kể về mối quan hệ gần gũi của ông với gia đình, sự gần gũi với các bạn cùng nhóm và chia sẻ cuộc sống muôn màu của một nhạc sĩ sáng tác rock.

Lưu giữ giá trị âm nhạc

Ngoài những chi tiết thú vị chỉ riêng giới âm nhạc mới có, thì hồi ký của những ngôi sao này còn có thêm một giá trị khác vì có thể giúp lưu giữ những giai đoạn khác nhau của ngành công nghiệp âm nhạc đang suy tàn. Hình tượng thần thánh của các ngôi sao nhạc rock đã mờ nhạt dần trong những năm gần đây. Do đó, việc có nhiều tác phẩm về thời kỳ đó có thể giúp phân tích lịch sử và sự phát triển âm nhạc trong các thời kỳ nhất định.

Ví dụ, Joe Trohman, tay bass của nhóm Fall Out Boy, Joe Trohman, đã xuất bản một cuốn hồi ký vào cuối năm 2022, đi sâu vào hoàn cảnh trưởng thành khó khăn của ông và sự nổi lên như vũ bão của nhóm Fall Out Boy, chia sẻ về chuyến lưu diễn nổi tiếng Warped Tour, quan điểm cá nhân về cuộc sống khi kết hôn cũng như niềm hy vọng về âm nhạc trong tương lai. Ban nhạc cũng vẫn tiếp tục phát hành album và thực hiện nhiều chuyến lưu diễn để chứng tỏ mình là một phần tích cực và quan trọng của làng nhạc rock toàn cầu.

Ngay cả những câu chuyện gần gũi như Where Are Your Boys Tonight của Chris Payne cũng đã giúp các nhạc sĩ chia sẻ ký ức về một kỷ nguyên đã qua của dòng nhạc Underground/Alternative.

Việc lưu giữ những cuốn hồi ký của ca - nhạc sĩ trong không gian văn học và âm nhạc hiện đại sẽ có giá trị to lớn. Sẽ là cần thiết nếu ngành xuất bản mở ra nhiều không gian hơn nữa cho những tiếng nói đa dạng và các khía cạnh khác nhau của ngành công nghiệp âm nhạc được đến với tâm thức công chúng.