Những sao Việt cưới năm 2023

Diễn viên Diễm My 9X và doanh nhân Vinh Nguyễn có 7 năm yêu nhau, trước khi tổ chức lễ cưới ở TP.HCM vào tối 21/12. Trong không gian sang trọng và ấm cúng, đôi uyên ương trao nhẫn cưới cho nhau trong tiếng vỗ tay của người thân, khách mời. Nhiều sao Việt đến sớm để chúc mừng cô dâu mới. Tại buổi lễ, Diễm My thay 3 bộ váy cưới tinh tế. Theo thông tin, chồng kém Diễm My một tuổi, song được kể chững chạc, luôn yêu thương vợ. Ảnh: Phương Lâm.