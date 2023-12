Khoảnh khắc đẹp nhất 2023 của Victoria Beckham và David Beckham

Cũng tại Oscar, Everything Everywhere All at Once thắng lớn khi Dương Tử Quỳnh, Quan Kế Huy và Jamie Lee Curtis đều được xướng tên nhận giải. Trong đó, Quan Kế Huy thắng hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc, Jamie Lee Curtis ra về với tượng vàng Nữ diễn viên phụ xuất sắc và Dương Tử Quỳnh - ngôi sao toả sáng nhất đêm với giải quan trọng Nữ diễn viên chính xuất sắc. Ảnh: Yahoo.