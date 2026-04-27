Những nhà giáo tiêu biểu của TP.HCM trong 50 năm qua

Nhiều nhà giáo đồng hành cùng TP.HCM trong chặng đường xây dựng và phát triển thành phố, để lại nhiều giá trị to lớn cho ngành giáo dục.

Thầy Nguyễn Bác Dụng, nguyên Hiệu trưởng trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Ảnh: Wellspring Saigon.

Kể từ khi Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (năm 1976), ngành giáo dục TP.HCM cũng bước vào hành trình nửa thế kỷ hình thành và phát triển.

Trong chặng đường này, nhiều thế hệ nhà giáo đã không ngừng cống hiến, vượt qua khó khăn thời hậu chiến, đặt nền móng cho hệ thống giáo dục. Đồng thời, các nhà giáo cũng liên tục đổi mới để nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần làm nên diện mạo giáo dục thành phố hôm nay.

Nhà giáo Bùi Thanh Khiết (1924-1984)

Nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM (1976-1978)

Trong giai đoạn 1976-1978, ông Bùi Thanh Khiết, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, bắt đầu tiếp nối nhiệm vụ khởi dựng ngành giáo dục thành phố của nhà giáo Lương Lê Đồng, Giám đốc đầu tiên của Sở GD&ĐT TP.HCM sau ngày thống nhất.

Trước được đào tạo tại Liên Xô, ông Bùi Thanh Khiết từng tham gia lực lượng giải phóng và bị bắt, giam cầm. Sau ngày 30/4/1975, ông trực tiếp điều hành ngành giáo dục TP.HCM trong giai đoạn chuyển tiếp. Ba năm sau khi đồng hành cùng ngành giáo dục TP.HCM, ông được điều động ra Hà Nội giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Nhà giáo Trương Song Đức (1942–2026)

Nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM (1997-2004)

Bước sang giai đoạn đổi mới, khi TP.HCM bắt đầu tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội, ngành giáo dục cũng đứng trước yêu cầu phải chuyển mình mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, nhà giáo Trương Song Đức, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng.

Dưới thời ông, giáo dục thành phố có bước chuyển rõ rệt cả về quy mô lẫn chất lượng. Ông là người đề xuất chọn năm 2000 là “năm giáo dục”, qua đó huy động sự quan tâm của chính quyền và toàn xã hội đối với lĩnh vực này.

Một trong những dấu ấn nổi bật của ông Trương Song Đức là việc khởi xướng chương trình dạy tiếng Anh từ lớp 1 tại TP.HCM từ năm học 1998-1999, sớm hơn nhiều so với chương trình chung của cả nước khi đó (bắt đầu từ lớp 6).

Chương trình không chỉ tăng thời lượng học ngoại ngữ mà còn từng bước tích hợp các môn như Toán, Khoa học bằng tiếng Anh ở các cấp học cao hơn, đặt nền tảng cho xu hướng hội nhập giáo dục quốc tế sau này.

Nhà giáo Phạm Ngọc Tiến (SN 1959)

Nguyên Phó trưởng phòng Giáo dục Trung học (Sở GD&ĐT TP.HCM)

Trong khi đó, ông Phạm Ngọc Tiến (sinh năm 1959), nguyên Phó trưởng phòng Giáo dục Trung học (Sở GD&ĐT TP.HCM), lại đảm nhiệm một trong những vị trí then chốt trong hệ thống quản lý giáo dục phổ thông, trực tiếp tham mưu và hỗ trợ lãnh đạo phòng trong việc chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động chuyên môn của hai bậc học quan trọng là THCS và THPT.

Trong suốt quá trình công tác, hầu hết quyết định lớn liên quan đến chuyên môn như triển khai chương trình học mới, tổ chức các kỳ thi quan trọng (tuyển sinh lớp 10, tốt nghiệp THPT) đều có sự tham gia, đóng góp của ông.

Những định hướng và chỉ đạo này tác động trực tiếp đến hàng nghìn giáo viên và hàng trăm nghìn học sinh trên địa bàn thành phố, góp phần bảo đảm sự vận hành thống nhất và chất lượng của toàn hệ thống.

Nhà giáo Nguyễn Bác Dụng (SN 1952)

Nguyên Hiệu trưởng trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

Nếu những nhà quản lý góp phần định hình chính sách và hệ thống, thì ở cấp trường học, nhiều nhà giáo đã trực tiếp tạo nên những mô hình tiêu biểu. Trong số đó, thầy Nguyễn Bác Dụng, nguyên Hiệu trưởng trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, được xem là một trong những đại diện của “thế hệ vàng” giáo dục TP.HCM.

Sau ngày giải phóng, ông đã góp phần xây dựng phong trào học tập sôi nổi tại trường THPT Bùi Thị Xuân, đồng thời vực dậy trường THPT Marie Curie trong giai đoạn khó khăn khi học sinh thiếu động lực và giáo viên mang nhiều mặc cảm.

Đặc biệt, với tầm nhìn và tâm huyết, ông đã đặt nền móng cho mô hình trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Chỉ sau 4 năm, ngôi trường này vươn lên trở thành lá cờ đầu của ngành giáo dục thành phố, được Bộ GD&ĐT tặng bằng khen, trở thành biểu tượng của giáo dục chất lượng cao của TP.HCM.

Nhà giáo Đỗ Quốc Anh Triết

Giáo viên trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

Tiếp bước những dấu ấn từ đội ngũ quản lý và các thế hệ đi trước, giáo dục TP.HCM hôm nay còn được bồi đắp bởi những nhà giáo trực tiếp đứng lớp - những người mang tri thức và cảm hứng đến với học sinh mỗi ngày. Chính họ là lực lượng góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, đồng thời khẳng định chất lượng giáo dục của thành phố trên nhiều đấu trường trong nước và quốc tế.

Nổi bật trong số đó là thầy Đỗ Quốc Anh Triết, giáo viên trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Ông từng đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố, cấp trường nhiều năm, đồng thời là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trong các năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2018, 2019, 2020.

Thầy giáo dạy chuyên Tin tại trường Lê Hồng Phong cũng đã ghi dấu ấn với nhiều thành tích trong việc hướng dẫn học sinh tham gia và đạt kết quả cao tại các cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế. Sự tận tâm và chuyên môn vững vàng của thầy không chỉ giúp học sinh chinh phục sân chơi trí tuệ toàn cầu mà còn góp phần khẳng định vị thế của giáo dục TP.HCM trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học ở bậc phổ thông.

Nhà giáo Nguyễn Võ Đăng Khoa (SN 1987)

Phó phòng Quản lý chất lượng (Sở GD&ĐT TP.HCM)

Trong khi đó, ông Nguyễn Võ Đăng Khoa, hiện là Phó phòng Quản lý chất lượng (Sở GD&ĐT TP.HCM), lại có những đóng góp nổi bật trong việc ứng dụng công nghệ vào quản lý giáo dục.

Ông là người sáng tạo phần mềm quản lý các kỳ thi và tính điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT TP.HCM, công trình đã đoạt Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM lần thứ 2 năm 2021.

Được triển khai từ năm 2017 đến nay, phần mềm này đã tạo ra tác động rõ rệt đối với công tác tuyển sinh lớp 10 trên địa bàn thành phố. Việc số hóa quy trình đăng ký và xử lý dữ liệu không chỉ giúp tối ưu hóa công tác quản lý, mà còn bảo đảm tính minh bạch, chính xác và nhanh chóng trong xét tuyển.