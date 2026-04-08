Những người đột biến trở lại

Bộ phim về những dị nhân đình đám một thời hiện trong giai đoạn phát triển, dự kiến ra mắt sau bom tấn "Avengers: Secret Wars".

Theo Deadline, dự án tái khởi động loạt phim X-Men đang được thực hiện bởi đạo diễn Jake Schreier, cùng biên kịch Lee Sung Jin và Joanna Calo.

Tiết lộ với truyền thông, Jake Schreier cho biết bộ phim về những dị nhân hiện vẫn đang trong giai đoạn phát triển, dự kiến ra mắt sau Avengers: Secret Wars. Trước đó, ông từng hợp tác với Lee Sung Jin và Joanna Calo trong series đình đám Beef. Bộ đôi biên kịch này cũng chính là người đã chấp bút cho bom tấn Thunderbolts*.

"Khi bạn đọc lại truyện tranh X-Men, có yếu tố tư tưởng nhưng cũng có cả kịch tính giữa các nhân vật, gần giống chất của phim truyền hình dài tập. Việc có những biên kịch hiểu cách phát triển tư tưởng từ những xung đột cá nhân sẽ mang lại cảm giác chân thực nhất với tinh thần của X-Men", Jake Schreier chia sẻ về các cộng sự.

Bộ phim về các X-Men đang trong giai đoạn phát triển. Ảnh: Marvel Studios.

Theo Deadline, Avengers: Doomsday sẽ đánh dấu lần đầu tiên các dị nhân X-Men hội tụ trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Tất cả các nhân vật hiện đều thuộc về Disney sau khi hãng này mua lại 21st Century Fox vào năm 2019. Dàn diễn viên quen thuộc sẽ được đem trở lại bao gồm Patrick Stewart (Charles Xavier / Professor X), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystique) và James Marsden (Cyclops).