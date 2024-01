Những ngày cuối năm của mỹ nhân Hollywood

Sau chia tay tình trẻ, Mariah Carey một mình đi mua sắm ở Aspen (Mỹ). Vì thời tiết lạnh, diva lăng xê các item dày, đủ giữ ấm cơ thể nhưng vẫn sành điệu như áo khoác lông, váy cổ lọ dệt kim. Phụ kiện chụp tai hiệu Chanel giúp tổng thể thêm bắt mắt. Đối với mùa mốt cuối năm, giọng ca All I Want For Christmas Is You chỉ yêu thích giày boots. Ảnh: Backgrid.