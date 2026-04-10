Những ngày bình yên đầu tiên tại Trung Đông sau 6 tuần rực lửa

  • Thứ sáu, 10/4/2026 10:22 (GMT+7)
Sau gần 6 tuần căng thẳng leo thang, vùng Vịnh lần đầu trải qua đêm không còi báo động, khi lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran phát huy hiệu lực, tạm thời xoa dịu chiến sự Trung Đông.

Kể từ khi chiến sự Trung Đông bùng phát ngày 28/2, giới chức các nước vùng Vịnh liên tục cập nhật trên mạng xã hội về các đợt tấn công gần như hàng ngày từ Iran. Tình trạng này vẫn kéo dài tới chiều 8/4, tức hơn nửa ngày sau khi Washington và Tehran công bố thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần.

Tuy nhiên, từ thời điểm đó, các tài khoản chuyên cập nhật tình hình báo động phòng không đồng loạt im ắng, cho thấy ít nhất trong ngắn hạn, Iran đã tạm dừng các đợt phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV).

Tại Tehran, không khí căng thẳng dường như nhường chỗ cho sự thư thái hiếm hoi. Thủ đô Iran mang dáng dấp của một kỳ nghỉ lễ, với nhiều cửa hàng đóng cửa, trong khi các quán cà phê ngoài trời ở khu vực cao cấp lại đông kín khách. Những trạm kiểm soát quân sự từng dày đặc khắp thành phố trong những tuần trước cũng đã biến mất.

Hàng triệu người dân Iran đã xuống đường tại thủ đô Tehran và nhiều địa phương trên cả nước để tham gia lễ tưởng niệm 40 ngày ngày mất của Lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, theo Press TV.

Tại Tehran, đoàn rước tang khởi hành từ sáng 9/4, di chuyển từ Quảng trường Jomhouri tới địa điểm ông Khamenei thiệt mạng trong cuộc không kích do MỹIsrael tiến hành. Dòng người kéo dài, tạo nên một trong những cuộc tập trung đông đảo nhất kể từ khi xung đột bùng phát.

Các hoạt động tưởng niệm diễn ra xuyên suốt trong ngày và kéo dài đến đêm, với những khẩu hiệu vang dội, các bài điếu văn tưởng nhớ cùng nghi thức tuyên thệ trung thành với lý tưởng của cố lãnh tụ.

Không chỉ tại thủ đô, các cuộc rước tang và lễ tưởng niệm cũng được tổ chức đồng loạt trên khắp Iran, cho thấy quy mô và mức độ lan tỏa sâu rộng của sự kiện trong đời sống chính trị - xã hội nước này.

Tại các nước vùng Vịnh khác, tiếng bom đạn cũng đã dần lắng xuống. Thông tin gần nhất từ Bộ Nội vụ Bahrain đăng tải sáng 8/4 cho biết một số ngôi nhà trên đảo Sitra bị hư hại do trúng mảnh vỡ từ UAV bị đánh chặn trước đó.

Trong khi đó, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) không ghi nhận thêm bất kỳ vụ tấn công nào kể từ chiều cùng ngày, sau khi tuyên bố đã đánh chặn 17 tên lửa đạn đạo và 35 UAV từ Iran.

Arab Saudi cũng trải qua gần một ngày không ghi nhận bất kỳ cuộc tấn công bằng tên lửa hay UAV nào. Tương tự, Qatar cho biết không bị nhắm mục tiêu kể từ khi lực lượng nước này đánh chặn 7 tên lửa đạn đạo cùng một số UAV vào chiều 8/4. Kuwait và Oman cũng lần lượt ghi nhận 14 giờ và 24 giờ yên ắng, không có dấu hiệu bị tấn công.

Trong bối cảnh giao tranh tạm lắng, Pakistan đang chuẩn bị tổ chức các cuộc đàm phán với sự tham gia của đại diện Mỹ và Iran nhằm tìm kiếm giải pháp lâu dài cho xung đột.

Nhà Trắng cho biết Phó Tổng thống JD Vance sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Islamabad, trong khi Đại sứ Iran tại Pakistan, Reza Amiri Moghadam, xác nhận Tehran cũng cử đoàn đàm phán tới đây ngày 9/4 để tiến hành các cuộc trao đổi “nghiêm túc” dựa trên đề xuất 10 điểm.

Dinh Tổng thống khi Pakistan chuẩn bị đăng cai tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran, tại Islamabad (Pakistan).
Công tác an ninh được chuẩn bị nghiêm ngặt trước thềm cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Theo thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8/4, Iran cho phép tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz nhưng phải phối hợp với lực lượng vũ trang nước này.

Dù ủng hộ quyết định ngừng tấn công Iran của Tổng thống Donald Trump, Israel khẳng định thỏa thuận không áp dụng với Lebanon. Ngày 8/4, quân đội Israel đã tiến hành đợt không kích dữ dội nhất vào Lebanon kể từ cuối tháng 2, khiến ít nhất 182 người thiệt mạng.

Diễn biến này khiến Iran tái áp đặt phong tỏa eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo rằng việc tiếp tục đàm phán nhằm đạt một thỏa thuận hòa bình lâu dài với Mỹ vào thời điểm hiện tại là “chưa phù hợp”.

Phản ứng trước tình hình leo thang, Ngoại trưởng Pháp lên án các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Lebanon là “không thể chấp nhận”, cảnh báo nguy cơ làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn vốn đã mong manh. Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cũng bày tỏ mong muốn Lebanon được đưa vào khuôn khổ thỏa thuận nhằm giảm nhiệt căng thẳng toàn khu vực.

Mỹ tính rút bớt quân khỏi châu Âu giữa cơn bực bội với NATO

Bức xúc với các đồng minh NATO không hỗ trợ đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz và không hài lòng vì kế hoạch mua lại Greenland chưa đạt tiến triển, Tổng thống Trump bàn bạc với các cố vấn về việc rút một phần binh sĩ Mỹ khỏi châu Âu.

Phương Linh

Ảnh: Reuters

Iran Donald Trump Israel Mỹ Pháp vùng Vịnh ngừng bắn Pakistan Lãnh tụ Tối cao

