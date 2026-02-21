Những mùa Tết sách - món quà cho tương lai

Mùa Tết sách như Bính Ngọ 2026 và sự ra đời của những quyển sách sáng tạo sẽ mang đến những món quà giá trị cho tương lai.

Độc giả nhận món quà tri thức tại Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Khương Nguyễn.

Trong ánh nắng xuân, không gian Đường sách Tết Bính Ngọ tại trung tâm TP.HCM như rực rỡ hơn bao giờ hết. Du khách, phụ huynh và con em, giới trẻ xúng xính áo dài đi ngang qua những dãy sách tinh tươm, dừng lại cầm lên những cuốn sách mới, chụp hình lưu niệm với phiên bản “Sách lớn”…

Du xuân ở Đường sách Tết trở thành nét văn hóa tao nhã, hiện đại và thiết thực của người dân đô thị lớn nhất cả nước như TP.HCM từ những năm qua. Hôm mùng ba Tết (19/2), mẹ tôi năm nay tròn 80 tuổi, nở một nụ cười đôn hậu khi bà được các con đưa ra Đường sách Tết và chụp ảnh kỷ niệm với linh vật Ngựa cõng sách. Dòng người xếp hàng dài để nhận “lì xì sách” từ trụ ATM Sách nghĩa tình cũng khiến tôi miên man suy nghĩ. Tôi nhớ đến cuộc trò chuyện với họa sĩ Trần Đại Thắng - tác giả cuốn sách Tôi kể - tất cả đều từ sách: “Sách là người bạn tri kỷ tuy thầm lặng nhưng lại chứa đựng tất cả những điều kỳ diệu của thế gian này”.

Những năm qua, tôi thường chọn “lì xì” cho mọi người những quyển sách phù hợp. Sách Tết trước tiên cần tiêu chí in ấn, trình bày thật đẹp để ai cầm lên, nhận “lì xì” đều xuýt xoa không thể rời mắt và trân quý nó. Các giai phẩm Sách Tết của các đơn vị xuất bản những năm gần đây mang đậm dấu ấn truyền thống văn hóa, bản sắc dân tộc, “hương Xuân vị Tết” cả về nội dung lẫn hình thức nên tôi sẽ chọn tặng sách về mùa Xuân và Tết. Ví dụ Sách Tết thường niên của Đông A Books luôn tạo ấn tượng đẳng cấp phong phú, chất lượng về nội dung văn thơ nhạc họa lẫn hình thức trình bày, minh họa. Sách Tết Bính Ngọ 2026 đã được bạn đọc đón nhận nồng nhiệt hết ngay từ khi mở bán là một tín hiệu rất tích cực trong bối cảnh làng sách gặp nhiều thử thách trong năm cũ.

Nhà xuất bản Kim Đồng có bộ Nhâm nhi Tết cũng đều đặn ra dịp cuối năm mang khổ vuông như một “bánh chưng tinh thần” đáng yêu, gần gũi độc giả thiếu nhi lẫn người lớn. Nhà xuất bản Trẻ có khá nhiều bộ sách hợp không khí Tết, tôi rất thích bộ sách văn hóa dân tộc Nếp cũ in phiên bản mới trang trọng của tác giả Toan Ánh. Thái Hà Book cũng có Tết Việt hay hộp sách Tết nhà có sách 2026 với nhiều nội dung thú vị, đáng đọc.

Bạn đọc tấp nập tại Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Đ.A.

Ngày mùng bốn Tết 20/2, tôi ăn bánh chưng, uống trà và đọc Tôi kể - tất cả đều từ sách trên sofa phòng khách. Cuốn sách duy nhất chính thức ra mắt trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ thể hiện thêm một dấu ấn sáng tạo của những người làm sách khi bìa sách có thiết kế đơn giản, có khoảng trống để chính họa sĩ Trần Đại Thắng vẽ tặng cho các bạn bè thân hữu, tạo thành những bìa sách “độc bản” chứa sự tài hoa của tác giả, chứa nét riêng của từng độc giả may mắn.

Hẳn những sự sáng tạo này góp thêm nguồn cảm hứng sâu sắc dành cho cộng đồng yêu sách để vững tin hơn trên hành trình tạo ra những cuốn sách để đời, nơi giá trị tri thức và trải nghiệm được truyền lại cho nhiều thế hệ sau.

Ông Trần Đại Thắng - người dành cả đời làm sách, trong buổi giao lưu ra mắt tác phẩm đầu tiên của ông tại Đường sách Tết TP.HCM đêm mùng ba 19/2, lý giải nhỏ nhẹ rằng ông viết sách để dành cho con cháu. “Có thể không đọc, nhưng quyển sách này sẽ ở đâu đó trong ngôi nhà của chúng, rồi đến một ngày, có đứa trẻ nào đó cầm lên mà hỏi: “Sách này ông mình viết phải không? Tôi mong lúc đó những câu chuyện này sẽ đến với chúng như một món quà”.

Tôi hoàn toàn đồng cảm với ông Trần Đại Thắng và có thể tin rằng mùa Tết sách như Bính Ngọ 2026 và sự ra đời của những quyển sách sáng tạo như Tôi kể sẽ mang đến những món quà giá trị cho tương lai.