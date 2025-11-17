Những mẫu xe sang loại bỏ trang bị 'da thật' khỏi nội thất

|
Trong lịch sử, nội thất bọc da cao cấp, mịn màng và có mùi thơm đặc trưng, từ lâu đã là chữ ký của một chiếc ôtô hạng sang.Tuy nhiên, trong những năm gần đây, khi sở thích của khách hàng phát triển, da thật ngày càng bị bị loại bỏ dần.
Khi ra mắt vào năm 2022, Audi e-tron GT có nội thất tiêu chuẩn không sử dụng da, thay vào đó là cấu hình vật liệu tái chế với bề mặt Dinamica và Alcántara. Đây là các loại vật liệu tổng hợp đã được sử dụng rộng rãi trong các mẫu xe cao cấp, bắt chước da và da lộn. Nội thất da Nappa vẫn là một tùy chọn cho những người thích sự thay thế truyền thống hơn.
Mercedes GLC Electric hoàn toàn mới là chiếc xe đầu tiên trên thế giới cung cấp nội thất thuần chay được chứng nhận độc lập. Khách hàng có thể chọn "Gói Thuần Chay" (Vegan Package) để thay thế nội thất tiêu chuẩn bằng vật liệu không được tạo ra hoặc xử lý bằng bất kỳ sản phẩm hay phụ gia nào có nguồn gốc từ động vật.
Volvo muốn loại bỏ hoàn toàn da thật vào năm 2030 và họ đã bắt đầu chuyển đổi rộng rãi sang các vật liệu thay thế. Ví dụ, Volvo EX40 có nội thất với ba lựa chọn vật liệu. Tùy chọn "connect suede textile/microtech" tạo ra ghế ngồi thể thao bằng vải da lộn tái chế một phần cùng với da microtech tổng hợp có đường chỉ khâu tương phản.
Theo dự báo của BMW Group từ năm 2022, nhu cầu về các lựa chọn nội thất thuần chay và không da dự kiến sẽ tăng lên. Bắt đầu từ năm 2023, Mini Cooper đã đánh dấu sự chuyển đổi khỏi việc sử dụng da động vật cùng với công ty mẹ BMW. Các mẫu Mini mới nhất được trang trí bằng da nhân tạo Vescin, trong khi tất cả các loại vải dệt và sợi cho ghế, bề mặt dệt kim và trần xe đều được làm từ vật liệu tái chế.
Porsche Taycan nhận được nhiều nâng cấp cho mẫu năm 2025, bao gồm hai tùy chọn ghế ngồi không da mới với sự kết hợp màu đen hoặc đen/xám. Các tùy chọn này loại bỏ da thông thường, thay vào đó là vật liệu sợi microfiber chất lượng cao, nhẹ, có độ bám tốt được gọi là Race-Tex, được sử dụng cùng với vải len dệt có họa tiết Pepita xương cá mang tính biểu tượng.
Tesla Model S là một trong những chiếc xe tiên phong trên thị trường hạng sang không sử dụng nội thất da động vật, thay vào đó trang bị da tổng hợp chất lượng cao được thiết kế để bền hơn và dễ lau chùi.
MW 7-Series và i7 thuần điện có tùy chọn nội thất đắt tiền nhất là nâng cấpda Merino đen và bọc Cashmere. Tùy chọn đắt đỏ này bổ sung vải cashmere tương phản cho ghế da Merino ở cả hàng ghế đầu và hàng ghế thứ hai. Khách hàng muốn một chiếc 7 Series hoàn toàn không da có thể chọn nội thất Veganza thay thế, sử dụng vật liệu tổng hợp không da có sẵn trong nhiều màu sắc khác nhau.
