Những mẫu xe sang loại bỏ trang bị 'da thật' khỏi nội thất

Theo dự báo của BMW Group từ năm 2022, nhu cầu về các lựa chọn nội thất thuần chay và không da dự kiến sẽ tăng lên. Bắt đầu từ năm 2023, Mini Cooper đã đánh dấu sự chuyển đổi khỏi việc sử dụng da động vật cùng với công ty mẹ BMW. Các mẫu Mini mới nhất được trang trí bằng da nhân tạo Vescin, trong khi tất cả các loại vải dệt và sợi cho ghế, bề mặt dệt kim và trần xe đều được làm từ vật liệu tái chế.