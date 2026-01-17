Những đứa trẻ gục ngã sau cuộc chiến ở Gaza

Giá rét, mất điện và không mái nhà đang đẩy Gaza vào bi kịch nhân đạo, nơi trẻ sơ sinh chết cóng trong lồng ấp nguội lạnh, còn các gia đình bất lực giữa mùa đông chiến tranh.

Kể từ tháng 11 đến nay, đã có bốn trẻ sơ sinh tử vong vì rét tại Dải Gaza, trong bối cảnh mất điện kéo dài khiến lồng ấp tê liệt, còn các gia đình sống trong những túp lều ngập nước chật vật giữ sự sống cho con nhỏ.

Giữa cái lạnh cắt da của mùa đông Gaza, bé Mohammed Abu Harbid, mới hai tháng tuổi, trở thành nạn nhân mới nhất của cuộc chiến bị người Palestine mô tả là mang tính diệt chủng - cuộc chiến đã tước đi của họ nơi trú ẩn, hơi ấm và cả cơ hội sống sót.

Ông Zaher al-Wahidi, Giám đốc bộ phận thông tin y tế thuộc Bộ Y tế Gaza, cho biết với Al Jazeera rằng em bé đã tử vong vì hạ thân nhiệt nghiêm trọng tại Bệnh viện Nhi al-Rantisi.

Trong bối cảnh các đợt áp thấp mạnh mang theo mưa lớn và gió lạnh tràn qua vùng ven biển, hàng nghìn gia đình phải sơ tán đang đối mặt với một thảm họa nhân đạo nghiêm trọng, nơi những người yếu thế nhất phải trả giá đắt nhất.

Một người mẹ Palestine đau đớn tiễn đưa con gái sơ sinh Rahaf Abu Jazar, em bé đã chết vì giá lạnh trong trại lều tạm của những người phải sơ tán, theo các nhân viên y tế, tại lễ tang ở Bệnh viện Nasser, Khan Younis, miền nam Dải Gaza, ngày 11/12/2025. Ảnh: Reuters.

Lồng ấp không pin

Tại Bệnh viện al-Awda ở trại tị nạn Nuseirat, một khu chăm sóc sơ sinh mới mở đang phải vật lộn trong cuộc chiến bất cân xứng để giữ mạng sống cho các trẻ sinh non. Khoa này được thành lập đầu năm 2026 nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng đột biến, mỗi ngày tiếp nhận khoảng 17 trẻ sơ sinh.

Tuy nhiên, theo nhân viên y tế Ahmed Abu Shaira, họ đang hoạt động trong tình trạng vô cùng hạn chế.“Chúng tôi đối mặt với rất nhiều khó khăn, trong đó có tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng trang thiết bị y tế”, ông Abu Shaira nói với phóng viên Al Jazeera.

“Nhiều lồng ấp được đưa vào mà không có pin… lực lượng chiếm đóng chỉ cho phép nhập lồng ấp không pin”, ông cho biết thêm.

Những đứa trẻ tại Gaza chen chúc trong một chiếc lồng ấp. Ảnh: Reuters.

Điều này chẳng khác nào án tử trong một cơ sở y tế thường xuyên mất điện. Trong thời gian Al Jazeera ghi nhận thực tế, nguồn điện đã bị cắt hơn năm lần chỉ trong chưa đầy một giờ.

“Chúng tôi cố gắng duy trì nhiệt độ phù hợp cho trẻ, nhưng cứ đạt được thì điện lại mất”, ông Abu Shaira cho biết. Không có pin dự phòng - vốn bị cấm nhập - lồng ấp lập tức nguội lạnh ngay khi máy phát điện ngừng hoạt động.

Khủng hoảng càng trầm trọng hơn bởi tình trạng thiếu thuốc hỗ trợ phát triển phổi cho trẻ sinh non và thiếu trầm trọng sữa công thức.

“Hiện chúng tôi tiếp nhận nhiều trẻ sinh trước tuần thứ 37 do các bà mẹ chuyển dạ sớm, nguyên nhân từ tình trạng sức khỏe suy kiệt”, ông nói thêm. “Những em bé này đặc biệt dễ bị hạ thân nhiệt, và điều đó có thể dẫn tới tử vong”.

Gồng mình chống bão

Bên ngoài bệnh viện, tình cảnh cũng bi đát không kém. Ở phía tây thành phố Gaza, cuộc đấu tranh sinh tồn của gia đình Kafarna được đo bằng những đêm trắng, khi họ phải giữ chặt lều trước gió bão.

“Mỗi khi nghe đến từ ‘áp thấp’, chúng tôi run lên vì sợ… nó giống như nỗi kinh hoàng của ngày tận thế”, người cha nói với phóng viên của Al Jazeera Mubasher, đứng trong chiếc lều bạc màu, gần như không che chắn được gì trước thời tiết khắc nghiệt.

“Chăn đệm của chúng tôi ướt sũng… các con gái tôi đều bị ốm vì lạnh”, ông nói. “Bệnh tật đang lan nhanh trong đám trẻ”.

Cơn bão đêm 10/1 suýt cuốn phăng nơi trú ẩn mong manh của họ.

“Tôi đứng suốt đêm giữ cột lều, còn vợ và các con gái thì tựa vào khung gỗ để chống gió”, ông kể lại. “Chúng tôi thay nhau giữ lều… nước tràn vào cả từ trên xuống lẫn dưới lên”.

"Chỉ là một mảnh vải”

Người mẹ, kiệt sức giữa vòng vây của những đứa trẻ ốm yếu, gọi nơi trú ẩn của gia đình mình là “một mảnh vải” - chỉ đủ che mắt người ngoài, chứ không thể che chắn khỏi thiên nhiên khắc nghiệt. “Tôi thậm chí không thể kiếm được thuốc cho con gái đang bệnh… mỗi lần gió nổi lên, lều lại rách toạc”, chị nói.

Con gái họ, bé Waad, co ro trong bộ đồ thể thao do một tổ chức từ thiện trao tặng, chỉ có một ước mong giản dị: một chiếc lều tốt hơn.

Những chiếc lều dựng tạm tại Gaza. Ảnh: New York Times.

“Cháu ước họ mang cho chúng cháu một chiếc ‘lều mái vòm’ để tránh rét và mưa”, Waad nói với Al Jazeera. “Tối qua chúng cháu suýt bị ngập nước… cháu ước được quay lại trường học”.

Người mẹ nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng khi Waad phát bệnh trong đêm. “Con bé nôn ra cả miệng lẫn mũi, mà tôi không tìm được nổi một nguồn sáng để nhìn rõ… tôi không biết phải làm gì để cứu con”.

Khi mùa đông ngày càng khắc nghiệt, lời kêu gọi của gia đình trở nên giản dị nhưng đầy tuyệt vọng: “Chúng tôi cầu xin bất kỳ ai còn lương tri… hãy gửi cho chúng tôi nhà tạm, gửi lều… bất cứ thứ gì có thể che chở chúng tôi khỏi cái lạnh”.