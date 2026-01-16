Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Ông Trump thành lập 'Hội đồng Hòa bình' cho Gaza

  • Thứ sáu, 16/1/2026 19:21 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thành lập “Hội đồng Hòa bình” cho Gaza, bước then chốt trong giai đoạn hai của kế hoạch nhằm chấm dứt xung đột kéo dài tại vùng lãnh thổ này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/1 (giờ địa phương) tuyên bố thành lập “Hội đồng Hòa bình” cho Dải Gaza - bước đi then chốt trong giai đoạn hai của kế hoạch do Washington hậu thuẫn nhằm chấm dứt xung đột tại vùng lãnh thổ Palestine này.

“Thật vinh dự lớn lao khi tôi thông báo rằng Hội đồng Hòa bình đã chính thức được thành lập”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social, cho biết danh sách các thành viên sẽ sớm được công bố.

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định đây là “hội đồng vĩ đại và uy tín nhất từng được thành lập, ở bất kỳ thời điểm hay địa điểm nào”.

Việc thành lập Hội đồng Hòa bình diễn ra không lâu sau khi một ủy ban kỹ trị Palestine gồm 15 thành viên được công bố, với nhiệm vụ quản lý hoạt động điều hành thường nhật tại Gaza trong giai đoạn hậu xung đột.

Ủy ban này sẽ hoạt động dưới sự giám sát của Hội đồng Hòa bình, cơ quan mà ông Trump dự kiến sẽ trực tiếp giữ vai trò chủ trì.

Theo kế hoạch do Mỹ hậu thuẫn, một Lực lượng Ổn định Quốc tế cũng sẽ được triển khai nhằm hỗ trợ bảo đảm an ninh cho Gaza, đồng thời huấn luyện các đơn vị cảnh sát Palestine đã được thẩm tra.

“Trách nhiệm lúc này thuộc về các bên trung gian, phía bảo trợ là Mỹ và cộng đồng quốc tế trong việc trao quyền và tạo điều kiện cho ủy ban hoạt động hiệu quả”, ông Bassem Naim, lãnh đạo cấp cao của Hamas, tuyên bố cùng ngày.

Kế hoạch hòa bình cho Gaza do Mỹ hậu thuẫn chính thức có hiệu lực từ ngày 10/10, tạo điều kiện cho việc trao trả toàn bộ con tin do Hamas giữ và chấm dứt giao tranh tại vùng lãnh thổ đang bị phong tỏa.

Tuy nhiên, giai đoạn hai của kế hoạch hiện vẫn phủ bóng bởi nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Bộ Y tế Gaza do Hamas điều hành cho biết, kể từ khi lệnh ngừng bắn được tuyên bố có hiệu lực, các cuộc tấn công của Israel đã khiến 451 người thiệt mạng.

Đối với người Palestine, vấn đề cốt lõi vẫn là việc Israel rút toàn bộ lực lượng quân sự khỏi Dải Gaza - một nội dung được đề cập trong khuôn khổ kế hoạch nhưng chưa có lộ trình cụ thể.

Trong khi đó, Hamas vẫn từ chối cam kết công khai về việc giải giáp hoàn toàn, yêu cầu mà Israel coi là điều kiện không thể thương lượng.

Mỹ khởi động giai đoạn 2 của kế hoạch hòa bình Gaza

Ngày 14/1, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo khởi động giai đoạn thứ 2 của kế hoạch hòa bình Gaza, chuyển trọng tâm từ lệnh ngừng bắn sang giải giáp quân sự, áp dụng quản trị kỹ trị và tiến hành tái thiết.

35:2082 hôm qua

Israel đang san phẳng Gaza, 400 người thiệt mạng

Hơn 2.500 công trình tại Dải Gaza đã bị phá hủy kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, mong muốn về cuộc sống yên bình của người Palestine tại Gaza vẫn rất xa vời.

35:2118 hôm qua

Israel không kích Gaza, 11 người thiệt mạng

Các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 11 người Palestine thiệt mạng trong ngày 8/1 tại Dải Gaza.

11:26 10/1/2026

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

Phương Linh

Gaza Donald Trump Israel Palestine Mỹ Trung Đông ông Trump Hội đồng Hòa bình Hamas kế hoạch hòa bình Palestine

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Palestine

    Palestine
    • Diện tích: 6.220 km2
    • Thủ đô (theo Hiến pháp): Đông Jerusalem
    • Trung tâm hành chính: Ramallah
    • Dân số: 4.790.705 người (năm 2016)

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Ban than ty phu 'xui' ong Trump mua Greenland hinh anh

Bạn thân tỷ phú 'xúi' ông Trump mua Greenland

1 giờ trước 19:13 16/1/2026

0

Tỷ phú Ronald Lauder, người thừa kế đế chế mỹ phẩm Estée Lauder, là bạn thân lâu năm của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Năm 2018, ông Lauder là người đầu tiên đề xuất ý tưởng về Greenland với ông Trump.

Tuong Iran de doa tra dua ong Trump hinh anh

Tướng Iran đe dọa trả đũa ông Trump

2 giờ trước 17:51 16/1/2026

0

Tướng cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố Tehran sẽ trả đũa nếu bị tấn công, đồng thời đưa ra lời đe dọa trực tiếp nhằm vào Tổng thống Trump.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý