Ông Trump thành lập 'Hội đồng Hòa bình' cho Gaza

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thành lập “Hội đồng Hòa bình” cho Gaza, bước then chốt trong giai đoạn hai của kế hoạch nhằm chấm dứt xung đột kéo dài tại vùng lãnh thổ này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/1 (giờ địa phương) tuyên bố thành lập “Hội đồng Hòa bình” cho Dải Gaza - bước đi then chốt trong giai đoạn hai của kế hoạch do Washington hậu thuẫn nhằm chấm dứt xung đột tại vùng lãnh thổ Palestine này.

“Thật vinh dự lớn lao khi tôi thông báo rằng Hội đồng Hòa bình đã chính thức được thành lập”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social, cho biết danh sách các thành viên sẽ sớm được công bố.

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định đây là “hội đồng vĩ đại và uy tín nhất từng được thành lập, ở bất kỳ thời điểm hay địa điểm nào”.

Việc thành lập Hội đồng Hòa bình diễn ra không lâu sau khi một ủy ban kỹ trị Palestine gồm 15 thành viên được công bố, với nhiệm vụ quản lý hoạt động điều hành thường nhật tại Gaza trong giai đoạn hậu xung đột.

Ủy ban này sẽ hoạt động dưới sự giám sát của Hội đồng Hòa bình, cơ quan mà ông Trump dự kiến sẽ trực tiếp giữ vai trò chủ trì.

Theo kế hoạch do Mỹ hậu thuẫn, một Lực lượng Ổn định Quốc tế cũng sẽ được triển khai nhằm hỗ trợ bảo đảm an ninh cho Gaza, đồng thời huấn luyện các đơn vị cảnh sát Palestine đã được thẩm tra.

“Trách nhiệm lúc này thuộc về các bên trung gian, phía bảo trợ là Mỹ và cộng đồng quốc tế trong việc trao quyền và tạo điều kiện cho ủy ban hoạt động hiệu quả”, ông Bassem Naim, lãnh đạo cấp cao của Hamas, tuyên bố cùng ngày.

Kế hoạch hòa bình cho Gaza do Mỹ hậu thuẫn chính thức có hiệu lực từ ngày 10/10, tạo điều kiện cho việc trao trả toàn bộ con tin do Hamas giữ và chấm dứt giao tranh tại vùng lãnh thổ đang bị phong tỏa.

Tuy nhiên, giai đoạn hai của kế hoạch hiện vẫn phủ bóng bởi nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Bộ Y tế Gaza do Hamas điều hành cho biết, kể từ khi lệnh ngừng bắn được tuyên bố có hiệu lực, các cuộc tấn công của Israel đã khiến 451 người thiệt mạng.

Đối với người Palestine, vấn đề cốt lõi vẫn là việc Israel rút toàn bộ lực lượng quân sự khỏi Dải Gaza - một nội dung được đề cập trong khuôn khổ kế hoạch nhưng chưa có lộ trình cụ thể.

Trong khi đó, Hamas vẫn từ chối cam kết công khai về việc giải giáp hoàn toàn, yêu cầu mà Israel coi là điều kiện không thể thương lượng.