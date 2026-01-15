Mỹ khởi động giai đoạn 2 của kế hoạch hòa bình Gaza

Ngày 14/1, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo khởi động giai đoạn thứ 2 của kế hoạch hòa bình Gaza, chuyển trọng tâm từ lệnh ngừng bắn sang giải giáp quân sự, áp dụng quản trị kỹ trị và tiến hành tái thiết.

Trên trang X, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff nêu rõ: "Hôm nay (14/1), thay mặt Tổng thống Trump, chúng tôi tuyên bố khởi động giai đoạn 2 trong kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt xung đột Gaza, chuyển từ lệnh ngừng bắn sang giải giáp quân sự, quản trị kỹ trị và tái thiết".

Theo ông Witkoff, giai đoạn 2 thiết lập một chính quyền chuyển tiếp kỹ trị của Palestine tại Gaza, Ủy ban Quốc gia về Quản trị Gaza (NCAG), và bắt đầu quá trình giải giáp quân sự và tái thiết toàn diện Gaza, chủ yếu là giải giáp tất cả lực lượng không được phép hoạt động.

Thông báo nhắc lại rằng phía Mỹ kỳ vọng lực lượng Hamas sẽ tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ của mình, bao gồm việc trả tự do ngay lập tức cho con tin cuối cùng đã thiệt mạng. Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ cảnh báo rằng việc không tuân thủ "sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng."

Theo ông Witkoff, phía Hamas đã trả lại tất cả con tin còn sống và hài cốt của 27 trong số 28 con tin đã chết cho Israel sau thỏa thuận ngừng bắn do Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar làm trung gian.

Chính quyền của Tổng thống Trump hồi tháng 9/2025 đã công bố một kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm, 3 giai đoạn nhằm chấm dứt cuộc xung đột Israel-Hamas bùng phát vào tháng 10/2023. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu của thỏa thuận, cả hai bên liên tục cáo buộc nhau vi phạm.

Hiện lực lượng Hamas chưa bình luận về tuyên bố trên của phía Mỹ.

Các phe phái Palestine lập ủy ban điều hành Gaza

Ngày 14/1, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty thông báo tất cả các bên liên quan đã đạt được đồng thuận về danh sách 15 thành viên của ủy ban kỹ trị Palestine, cơ quan dự kiến sẽ điều hành Dải Gaza trong giai đoạn hậu chiến.

trong cuộc họp ở thủ đô Cairo (Ai Cập), các phe phái Palestine đã thông qua kế hoạch thành lập ủy ban quốc gia chuyển tiếp để điều hành Dải Gaza, nhằm hỗ trợ giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Cuộc họp do Ai Cập chủ trì dưới bảo trợ Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi tập trung vào các sắp xếp quản trị hậu chiến ở Gaza và các cơ chế thúc đẩy tái thiết.

Các phe phái nhấn mạnh ủy ban này cần được trao quyền ngay lập tức để đảm nhận trách nhiệm quản lý dân sự Gaza, bao gồm cung cấp các dịch vụ cơ bản trong bối cảnh khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng. Ủy ban sẽ phối hợp với Hội đồng Hòa bình quốc tế và một cơ quan điều hành để giám sát nguồn tài trợ tái thiết và thực hiện các dự án.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ phối hợp thúc đẩy giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn được ký kết hôm 10/10/2025 theo đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thỏa thuận bao gồm mở rộng tiếp cận nhân đạo, Israel rút quân và các thỏa thuận chính trị dài hạn cho Gaza.

Các phe phái Palestine tái khẳng định cam kết đối với thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời kêu gọi gây áp lực để Israel ngừng hoạt động quân sự, mở hoàn toàn các cửa khẩu biên giới, cho phép viện trợ nhân đạo không bị hạn chế và rút quân khỏi Dải Gaza. Họ nhấn mạnh những bước này là cần thiết để ổn định tình hình, cho phép người Palestine trở về cuộc sống bình thường và tạo điều kiện sớm tái thiết vùng lãnh thổ này.