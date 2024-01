Những dị nhân với sức mạnh gây kinh ngạc

Beast xuất hiện lần đầu trong X-Men: The Last Stand (2006). Mới đây, nhân vật này đã có màn chào sân MCU thông qua post-credit của The Marvels (2023). Cụ thể, khi Monica Rambeau vì muốn vá lỗ hổng thời gian mà mắc kẹt ở một thực tại khác, cô nàng tỉnh dậy và nhìn thấy Beast. Tạo hình của nhân vật hơi khác so với phiên bản trong series X-Men. Vì vậy, vẫn chưa rõ liệu anh chàng này là phiên bản hoàn toàn mới hay chỉ đơn giản được “tút lại nhan sắc”.