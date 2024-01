‘Oppenheimer’ dẫn đầu đề cử giải tiền Oscar 2024

Bộ đôi phim đình đám ra mắt hồi cuối tháng 7/2023 vừa nhận được 4 đề cử SAG Awards (giải thưởng Hiệp hội Diễn viên Mỹ).

Hiệp hội Diễn viên Mỹ vừa công bố danh sách đề cử, trong đó Barbie và Oppenheimer dẫn đầu ở mảng điện ảnh, tờ Variety đưa tin ngày 10/1 (giờ địa phương). Theo đó, cả hai bom tấn phòng vé đều nhận được 4 đề cử. Xếp ngay sau là Killers of the Flower Moon và phim hài đen American Fiction với 3 đề cử.

Hạng mục quan trọng nhất - Dàn diễn viên xuất sắc - là cuộc đua giữa Barbie, Oppenheimer, Killers of the Flower Moon, American Fiction và The Color Purple. Bên cạnh đó, 5 gương mặt tranh giải Đạo diễn xuất sắc lần lượt là Greta Gerwig (Barbie), Yorgos Lanthimos (Poor Things), Christopher Nolan (Oppenheimer), Alexander Payne (The Holdovers) và Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon).

Oppenheimer liên tục gặt hái nhiều thành tích lớn tại các lễ trao giải. Ảnh: Universal Pictures.

Variety cho rằng mặc dù SAG không có giải thưởng cho phim xuất sắc, nhưng vẫn có thể gợi ý những cái tên giàu tiềm năng thắng giải quan trọng nhất tại Oscar. Danh sách đề cử SAG thường có nhiều bộ phim trùng với đề cử Oscar. Nguyên nhân nằm ở việc nhiều hội viên của Hiệp hội Diễn viên Mỹ cũng là thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ.

Năm ngoái, 4 nghệ sĩ đã giành được giải thưởng SAG là Brendan Fraser, Michelle Yeoh, Quan Kế Huy và Jamie Lee Curtis đều giành được tượng vàng Oscar ngay sau đó.

Oppenheimer được giới quan sát nhận định sẽ gặt hái nhiều giải thưởng năm nay. Trước khi dẫn đầu danh sách đề cử SAG Awards, đứa con tinh thần của Christopher Nolan đã đại thắng tại Quả cầu Vàng lần thứ 81 (7/1). Bộ phim chiến thắng 5 trên tổng số 8 đề cử, trong đó có giải quan trọng nhất - Phim truyện xuất sắc. Ngoài ra còn có các giải: Đạo diễn xuất sắc, Nam diễn viên chính xuất sắc, Nam diễn viên phụ xuất sắc và Nhạc phim xuất sắc.