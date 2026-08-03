Những chiếc xe 'dột nước mưa' bị nghiền nát của Geely

Lô xe Geely đầu tiên được sản xuất đã bị dột nước mưa. Người sáng lập đã đưa ra quyết định nghiền nát toàn bộ lô xe.

Ảnh: CoolcarsInChina.

Những chiếc xe đầu tay chính là nền móng, niềm tự hào của mỗi tập đoàn ôtô. Lamborghini ra mắt thị trường với bản prototype 350 GTV, Toyota Model AA đặt nền móng cho hãng xe Nhật Bản còn Tesla Roadster mang giấc mơ điện hóa xe thể thao của Tesla thành hiện thực. Với Geely, mẫu xe đầu tiên lại là một sự thất bại khó quên.

Trong cuốn "Thời Thế Tạo Nên Tôi", câu chuyện về chiếc xe đầu tiên của Geely được mô tả như một sự xấu hổ của ông Lý Thư Phúc, người sáng lập Geely, vào thời điểm đó.

Geely Haoqing được sản xuất và ra mắt tại đất nước tỷ dân vào năm 1998. Đây là mẫu xe được xây dựng trên nền tảng khung gầm G100 của chiếc Daihatsu Charade được Geely mua lại từ FAW Tainjin. Chiếc hatchback 5 cửa mang nhiều đường nét được vay mượn từ các hãng xe nổi tiếng thế giới. Đây chính là xu hướng thiết kế và kiểu bán xe quen thuộc của hãng xe Trung Quốc thời bấy giờ.

Chiếc Geely Haoqing đầu tiên được sản xuất năm 1998. Ảnh: Geely.

Geely Haoqing được trang bị động cơ 1.0L 3 xy lanh, với công suất chỉ khoảng 52-53 mã lực cùng hộp số sàn 5 cấp. Tuy nhiên nhìn từ bên ngoài, chiếc hatchback lại sở hữu lưới tản nhiệt kiểu Mercedes-Benz W202 C-Class.

Thế nhưng kết quả của lô xe Haoqing đầu tay lại không đạt kỳ vọng. Khoảng 100 chiếc Haoqing xuất xưởng khi đó bị dột nước, rò rỉ nước mưa vào bên trong khoang cabin. Điều này khiến khách hàng ủng hộ sản phẩm nội địa thất vọng.

Để thể hiện lập trường về chất lượng sản phẩm, ông Lý Thư Phúc đã dùng xe ủi, nghiền nát hàng trăm chiếc Haoqing trong lô xe đầu tiên. Quyết định tiêu hủy lô xe đầu tiên không chỉ là một bài học đắt giá về mặt chi phí, mà còn trở thành cột mốc định hình nên triết lý chất lượng của Geely.

Có thể thấy, từ một thương hiệu từng học hỏi và gặp sự cố với những chiếc xe rẻ tiền, Geely ngày nay đã vươn lên thành một tập đoàn ôtô toàn cầu, sở hữu hàng loạt thương hiệu danh tiếng như Volvo, Polestar hay Lotus.

Cuốn sách Lý Thư Phúc Thời Thế Tạo Nên Tôi về câu chuyện xây dựng Geely của người sáng lập. Ảnh: Tasco.

Cuốn sách Lý Thư Phúc Thời Thế Tạo Nên Tôi không chỉ là một quyển nhật ký về quá trình xây dựng hãng ôtô Geely, mà còn là những mảnh ghép về cách một người tri thức trẻ nỗ lực đạt được mục tiêu của chính mình.

Để có được thành công như ngày hôm nay, chính những thương hiệu ôtô khổng lồ cũng trải qua hàng loạt khó khăn. Câu chuyện dùng xe ủi nghiền nát những sản phẩm lỗi năm 1998 chính là bước lùi cần thiết để tạo đà cho sự bứt phá của hãng xe Trung Quốc sau này.

Tại Việt Nam, Geely và các thương hiệu khác cùng tập đoàn như Lynk & Co, Zeekr, Lotus được phân phối bởi Tasco Auto. Cùng với BYD hay Omoda & Jaecoo, Geely đang được đầu tư khá bài bản với mục tiêu phát triển bền vững và dài hạn tại thị trường ôtô Việt.