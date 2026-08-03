Ngắm Honda Vario 125 bản ghi đông trần, giá 43,7 triệu đồng

|
Honda Vario 125 thế hệ mới ra mắt tại Việt Nam với 2 phiên bản là Đặc Biệt và Street, giá lần lượt là 42,69 triệu và 43,69 triệu đồng. Trên ảnh là bản Street với thiết kế khác lạ.
|
So với các mẫu Vario tiền nhiệm và phiên bản Đặc biệt mới, Vario 125 Street sở hữu phần đầu xe thể thao hơn với ghi đông trần, lấy cảm hứng từ các mẫu naked bike. Hệ thống chiếu sáng với đồ họa đèn định vị kiểu chữ V mới.
|
Đuôi xe vuốt nhọn về sau khá quen thuộc.
|
Cặp đèn báo rẽ ở đuôi xe đặt gần khu vực biển số.
|
Có thể thấy phần ốp ở khu vực ghi đông của mẫu xe đã được tháo gỡ hoàn toàn. Theo Honda, thiết kế này giúp mang lại cho người dùng tư thế ngồi tự nhiên, thoải mái cùng cảm giác kết nối với xe.
|
Bên trái tay lái là hộc để đồ, bên phải là cụm chìa khóa thông minh quen thuộc.
|
Màn hiển thị thông tin LCD đơn sắc với kích thước nhỏ, hiển thị đầy đủ thông tin vận hành.
|
Honda trang bị cho Vario 125 Street phanh đĩa trước dạng sóng, vành hợp kim. Ở lần nâng cấp này, Vario vẫn chưa được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phanh tay trái vẫn là công nghệ CBS.
|
Phiên bản mới của Honda Vario 125 được trang bị động cơ 125 cc đáp ứng chuẩn khí thải Euro 4, đi cùng hệ thống ngắt động cơ tạm thời Idling Stop. Theo Honda, động cơ trên mẫu xe mới nay đã được nâng cấp để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4.
|
Mức giá này nhỉnh hơn so với mẫu xe tiền nhiệm (40,93-41,42 triệu đồng).Tuy nhiên con số này vẫn khá cạnh tranh nếu đặt cạnh một số mẫu xe cùng tầm giá như Honda Air Blade (42-57 triệu), Yamaha Exciter 155 (48-52,5 triệu), Piaggio Liberty One 125 (48,3 triệu đồng).
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.