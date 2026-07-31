Omoda 4 vừa ra mắt toàn cầu và hứa hẹn sớm về Việt Nam. Hệ truyền động vẫn chưa được tiết lộ, có thể sẽ có thêm bản xăng hoặc hybrid. Kích thước và trang bị trên xe nhiều khả năng không đổi khi được bán tại Việt Nam. Trong khi đó, Mazda CX-5 vẫn là cái tên nổi bật ở phân khúc SUV vì mức giá hấp dẫn. CX-5 phiên bản trong bài có giá 666 triệu đồng sau ưu đãi, trong khi Omoda 4 chưa có giá dự kiến.
Omoda 4 và Mazda CX-5 bản rẻ nhất khác nhau ra sao?
Được đặt cạnh nhau về phân khúc, liệu Omoda 4 thuần điện sắp ra mắt Việt Nam và mẫu SUV bán chạy nhất nhóm - Mazda CX-5 bản thấp nhất - có gì khác nhau?
Omoda
4 BEV
SO SÁNH
Mazda
CX-5 2.0L Deluxe (tùy chọn)
Omoda 4
Mazda CX-5
KÍCH THƯỚC
đơn vị: mm
Dài
4.420
4.590
Rộng
1.860
1.845
Cao
1.570
1.680
Chiều dài cơ sở
2.700
2.700
Khoảng sáng gầm
190
200
Khoang hành lý - lít
402
442
Kích thước mâm - inch
18
19
THÔNG SỐ CƠ BẢN
Động cơ
Điện
Xăng
Công suất
218 HP
154 HP
Mô-men xoắn
275 Nm
200 Nm
Pin
65,05 kWh
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Phạm vi hoạt động
553 km/lần sạc
TRANG BỊ NỔI BẬT
Đề nổ & hạ kính từ xa
✓
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Trần kính
✓
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Ghế & vô-lăng nhớ vị trí
✓
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Sạc điện thoại không dây
✓
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Loa
8
6
Cốp điện
✓
✓
Màn hình trung tâm
13,2 inch
8 inch
Camera 360
✓
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Nguồn: Omoda, Mazda
ĐỒ HỌA: ZNEWS