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Xe Ôtô

Omoda 4 và Mazda CX-5 bản rẻ nhất khác nhau ra sao?

  • Thứ sáu, 31/7/2026 15:14 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Được đặt cạnh nhau về phân khúc, liệu Omoda 4 thuần điện sắp ra mắt Việt Nam và mẫu SUV bán chạy nhất nhóm - Mazda CX-5 bản thấp nhất - có gì khác nhau?

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Omoda 4 vừa ra mắt toàn cầu và hứa hẹn sớm về Việt Nam. Hệ truyền động vẫn chưa được tiết lộ, có thể sẽ có thêm bản xăng hoặc hybrid. Kích thước và trang bị trên xe nhiều khả năng không đổi khi được bán tại Việt Nam. Trong khi đó, Mazda CX-5 vẫn là cái tên nổi bật ở phân khúc SUV vì mức giá hấp dẫn. CX-5 phiên bản trong bài có giá 666 triệu đồng sau ưu đãi, trong khi Omoda 4 chưa có giá dự kiến.

Omoda
4 BEV
SO SÁNH
Mazda
CX-5 2.0L Deluxe (tùy chọn)

Omoda 4

Mazda CX-5
KÍCH THƯỚC

đơn vị: mm
Dài
4.420


4.590
Rộng
1.860


1.845
Cao
1.570


1.680
Chiều dài cơ sở
2.700


2.700
Khoảng sáng gầm
190


200
Khoang hành lý - lít
402


442
Kích thước mâm - inch
18
19
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THÔNG SỐ CƠ BẢN

Động cơ
Điện
Xăng
Công suất
218 HP


154 HP
Mô-men xoắn
275 Nm


200 Nm
Pin
65,05 kWh
Phạm vi hoạt động
553 km/lần sạc

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TRANG BỊ NỔI BẬT

Đề nổ & hạ kính từ xa

Trần kính

Ghế & vô-lăng nhớ vị trí

Sạc điện thoại không dây

Loa
8


6
Cốp điện
Màn hình trung tâm
13,2 inch
8 inch
Camera 360

Nguồn: Omoda, Mazda
ĐỒ HỌA: ZNEWS

Đan Thanh

Omoda 4 Mazda CX-5 SUV xe điện

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