Omoda 4 và Mazda CX-5 bản rẻ nhất khác nhau ra sao?

Được đặt cạnh nhau về phân khúc, liệu Omoda 4 thuần điện sắp ra mắt Việt Nam và mẫu SUV bán chạy nhất nhóm - Mazda CX-5 bản thấp nhất - có gì khác nhau?

Omoda 4 vừa ra mắt toàn cầu và hứa hẹn sớm về Việt Nam. Hệ truyền động vẫn chưa được tiết lộ, có thể sẽ có thêm bản xăng hoặc hybrid. Kích thước và trang bị trên xe nhiều khả năng không đổi khi được bán tại Việt Nam. Trong khi đó, Mazda CX-5 vẫn là cái tên nổi bật ở phân khúc SUV vì mức giá hấp dẫn. CX-5 phiên bản trong bài có giá 666 triệu đồng sau ưu đãi, trong khi Omoda 4 chưa có giá dự kiến.