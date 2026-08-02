Đều giảm giá sâu, Mazda CX-5 và Hyundai Tucson bản thấp khác gì nhau?

Mazda CX-5 và Hyundai Tucson đang là 2 mẫu SUV cỡ trung có mức giá thấp nhất phân khúc khi liên tục được áp dụng ưu đãi.

Ngay đầu tháng 8, tại các đại lý, phiên bản thấp nhất của cả Mazda CX-5 và Hyundai Tucson đều bất ngờ được giảm giá, đưa giá niêm yết về dưới mốc 700 triệu đồng. Theo cập nhật từ Tri Thức - Znews, sau khi áp dụng các ưu đãi ở đại lý, Mazda CX-5 bản 2.0L Deluxe có giá mới là 666 triệu. Trong khi đó, Hyundai Tucson bản Xăng Tiêu chuẩn được giảm về khoảng 670 triệu đồng.

Đây có thể coi là thời điểm vàng để chọn mua xe nếu khách hàng có nhu cầu lựa chọn các mẫu SUV cỡ trung. Vậy nếu cân nhắc giữa 2 mẫu xe trên, người mua cần quan tâm đến gì và 2 phiên bản này khác nhau ra sao về mặt trang bị?

Mazda CX-5 Deluxe SO SÁNH Hyundai Tucson Xăng Tiêu chuẩn

Mazda CX-5 Deluxe Mazda CX-5 Deluxe

Hyundai Tucson Xăng Tiêu chuẩn Hyundai Tucson Xăng Tiêu chuẩn GIÁ BÁN

Cập nhật vào tháng 8/2026 Giá sau ưu đãi tại đại lý 666 triệu đồng 670-690 triệu đồng KÍCH THƯỚC

đơn vị: mm Dài 4.590



4.640 Rộng 1.845



1.865 Cao 1.680



1.700 Chiều dài cơ sở 2.700



2.755 Khoảng sáng gầm 200



181 THÔNG SỐ CƠ BẢN

Động cơ Xăng Xăng Dung tích SkyActiv-G 2.0L Smartstream G2.0L Công suất 154 HP



156 HP Mô-men xoắn 200 Nm



192 Nm Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp · lít/100km 7,0



7,64 Hệ dẫn động FWD FWD Hộp số 6 AT 6 AT TRANG BỊ NỔI BẬT

Điều hòa tự động 2 vùng 2 vùng Ghế & vô-lăng chỉnh điện ✓ ✓ Màn hình HUD trên kính lái ✕ ✕ Màn hình giải trí 8 inch

12,3 inch Màn hình sau vô lăng ✕

Hệ thống an toàn hỗ trợ xuống dốc (DBC) ✕

Auto Hold và phanh điện tử

✕ Nguồn: Mazda, Hyundai ĐỒ HỌA: ZNEWS