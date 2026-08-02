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Xe Ôtô

Đều giảm giá sâu, Mazda CX-5 và Hyundai Tucson bản thấp khác gì nhau?

  • Chủ nhật, 2/8/2026 11:28 (GMT+7)
  • 7 phút trước

Mazda CX-5 và Hyundai Tucson đang là 2 mẫu SUV cỡ trung có mức giá thấp nhất phân khúc khi liên tục được áp dụng ưu đãi.

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Ngay đầu tháng 8, tại các đại lý, phiên bản thấp nhất của cả Mazda CX-5 và Hyundai Tucson đều bất ngờ được giảm giá, đưa giá niêm yết về dưới mốc 700 triệu đồng. Theo cập nhật từ Tri Thức - Znews, sau khi áp dụng các ưu đãi ở đại lý, Mazda CX-5 bản 2.0L Deluxe có giá mới là 666 triệu. Trong khi đó, Hyundai Tucson bản Xăng Tiêu chuẩn được giảm về khoảng 670 triệu đồng.

Đây có thể coi là thời điểm vàng để chọn mua xe nếu khách hàng có nhu cầu lựa chọn các mẫu SUV cỡ trung. Vậy nếu cân nhắc giữa 2 mẫu xe trên, người mua cần quan tâm đến gì và 2 phiên bản này khác nhau ra sao về mặt trang bị?

Mazda
CX-5 Deluxe
SO SÁNH
Hyundai
Tucson Xăng Tiêu chuẩn

Mazda CX-5 Deluxe

Hyundai Tucson Xăng Tiêu chuẩn
GIÁ BÁN

Cập nhật vào tháng 8/2026
Giá sau ưu đãi tại đại lý
666 triệu đồng
670-690 triệu đồng
KÍCH THƯỚC

đơn vị: mm
Dài
4.590


4.640
Rộng
1.845


1.865
Cao
1.680


1.700
Chiều dài cơ sở
2.700


2.755
Khoảng sáng gầm
200


181
Hyundai Tucson, Mazda CX-5 ảnh 3Hyundai Tucson, Mazda CX-5 ảnh 4
THÔNG SỐ CƠ BẢN

Động cơ
Xăng
Xăng
Dung tích
SkyActiv-G 2.0L
Smartstream G2.0L
Công suất
154 HP


156 HP
Mô-men xoắn
200 Nm


192 Nm
Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp · lít/100km
7,0


7,64
Hệ dẫn động
FWD
FWD
Hộp số
6 AT
6 AT
Hyundai Tucson, Mazda CX-5 ảnh 5Hyundai Tucson, Mazda CX-5 ảnh 6
TRANG BỊ NỔI BẬT

Điều hòa tự động
2 vùng
2 vùng
Ghế & vô-lăng chỉnh điện
Màn hình HUD trên kính lái
Màn hình giải trí
8 inch
12,3 inch

Màn hình sau vô lăng

Hệ thống an toàn hỗ trợ xuống dốc (DBC)

Auto Hold và phanh điện tử

Nguồn: Mazda, Hyundai
ĐỒ HỌA: ZNEWS

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Đan Thanh

Hyundai Tucson Mazda CX-5 SUV xe giảm giá

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