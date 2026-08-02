Đều giảm giá sâu, Mazda CX-5 và Hyundai Tucson bản thấp khác gì nhau?

Ngay đầu tháng 8, tại các đại lý, phiên bản thấp nhất của cả Mazda CX-5 và Hyundai Tucson đều bất ngờ được giảm giá, đưa giá niêm yết về dưới mốc 700 triệu đồng. Theo cập nhật từ Tri Thức - Znews, sau khi áp dụng các ưu đãi ở đại lý, Mazda CX-5 bản 2.0L Deluxe có giá mới là 666 triệu. Trong khi đó, Hyundai Tucson bản Xăng Tiêu chuẩn được giảm về khoảng 670 triệu đồng.
Đây có thể coi là thời điểm vàng để chọn mua xe nếu khách hàng có nhu cầu lựa chọn các mẫu SUV cỡ trung. Vậy nếu cân nhắc giữa 2 mẫu xe trên, người mua cần quan tâm đến gì và 2 phiên bản này khác nhau ra sao về mặt trang bị?
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.