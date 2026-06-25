Những ấn phẩm chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII

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Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 24 và 25/6 tại Hà Nội. Với khẩu hiệu hành động "Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”, Đại hội mang theo tầm nhìn, khát vọng và trách nhiệm của tuổi trẻ cả nước trong giai đoạn phát triển mới.
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Chào mừng sự kiện trọng đại, Nhà xuất bản Kim Đồng thực hiện trưng bày "Ấn phẩm chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII". Sách trưng bày đều là những ấn phẩm cung cấp tri thức nền tảng, giáo dục tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và truyền cảm hứng tới thanh niên.
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Ba xuất bản phẩm Lịch sử Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên Việt Nam 1925-2025, Gửi trọn niềm tin, Gương sáng tuổi trẻ Việt Nam mang tinh thần tự hào, vững tin theo Đảng, tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn.
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Một trong những cuốn sách nổi bật tại trưng bày là cuốn Lịch sử nước Việt bằng tranh. Đây là sách được nhiều thế hệ thiếu nhi yêu thích, đã được dịch ra một số ngoại ngữ. Sách đưa bạn đọc tìm về thượng nguồn lịch sử, theo dấu chân cha ông từ ngày mở nước, cung cấp kiến thức thông qua phần lời cô đọng và tranh minh họa.
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Tuổi trẻ Karl Marx là cuốn tiểu thuyết tiểu sử khắc họa 25 năm đầu đời của nhà cách mạng Karl Marx. Tác phẩm đã phác họa con đường học vấn, tư duy phản biện và khát vọng đổi thay xã hội của Karl Marx, đồng thời khắc họa đời sống nội tâm phong phú, những rung động tuổi trẻ và sự hình thành lý tưởng cách mạng
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Hồ Chí Minh - Một con người và một dân tộc là ấn phẩm đến từ đất nước Italy. Sách khắc họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và công cuộc đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam cũng như các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.
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Thép đã tôi thế đấy là một trong những tác phẩm nổi tiếng của văn học Nga Xô viết. Cuốn tiểu thuyết về người thanh niên Pavel Korsaghin với lý tưởng sống cao đẹp và ước mơ hiến dâng tuổi thanh xuân cho đất nước, quê hương luôn được bạn đọc mến mộ.
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Sách Lý Tự Trọng - Sống mãi tên Anh khắc họa hình ảnh, lòng yêu nước và chí khí của người thanh niên Lý Tự Trọng trong cuộc sống đời thường cũng như khi hoạt động cách mạng. Tuổi đời còn rất trẻ nhưng không ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, anh hùng Lý Tự Trọng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao… Câu nói bất hủ của anh: “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác” đã trở thành lý tưởng sống của nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam.
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Mãi mãi tuổi hai mươi là cuốn nhật ký thời chiến của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc (1952 - 1972). Xuất bản lần đầu vào tháng 5/2005, cuốn sách lập tức trở thành hiện tượng văn hóa, được bạn đọc đón nhận nồng nhiệt. Cuốn sách là biểu tượng cho lý tưởng sống cao đẹp của thế hệ thanh niên Việt Nam thời kỳ chống Mỹ cứu nước.
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Sách Chị Sáu ở Côn Đảo kể về người anh hùng trẻ tuổi Võ Thị Sáu hăng hái tham gia cách mạng. Với lòng can đảm và trí thông minh, chị đã lập được nhiều chiến công. Không may bị sa vào tay giặc, bị kẻ thù giam cầm, đày đọa tại “địa ngục trần gian”, người con gái Đất Đỏ vẫn kiên trung, bất khuất.
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