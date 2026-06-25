Những ấn phẩm chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII

Một trong những cuốn sách nổi bật tại trưng bày là cuốn Lịch sử nước Việt bằng tranh. Đây là sách được nhiều thế hệ thiếu nhi yêu thích, đã được dịch ra một số ngoại ngữ. Sách đưa bạn đọc tìm về thượng nguồn lịch sử, theo dấu chân cha ông từ ngày mở nước, cung cấp kiến thức thông qua phần lời cô đọng và tranh minh họa.