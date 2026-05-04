Những điểm chính trong tác phẩm kinh điển của Karl Marx

Cuốn sách “Các Mác và Tư bản - Trích tác phẩm kinh điển” giới thiệu những nội dung tiêu biểu trong bộ "Tư bản", đồng thời phác họa hành trình tư tưởng của Karl Marx qua các mốc sự kiện tiêu biểu trong cuộc đời và hoạt động lý luận của ông.

Karl Marx (1818-1883) là một trong những nhà tư tưởng vĩ đại của nhân loại, người có ảnh hưởng sâu rộng đối với sự phát triển của triết học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học và phong trào công nhân quốc tế.

Nhân kỷ niệm 208 năm ngày sinh của Karl Marx, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh phát hành cuốn Các Mác và Tư bản - Trích tác phẩm kinh điển của tác giả Phạm Đức Hải.

Tác phẩm giới thiệu những nội dung tiêu biểu trong bộ Tư bản thông qua việc tuyển chọn và trích dẫn các đoạn quan trọng từ Bộ “C. Mác và Ph. Ăng-ghen toàn tập”. Sách còn phác họa hành trình tư tưởng của Các Mác qua các mốc sự kiện tiêu biểu trong cuộc đời và hoạt động lý luận của ông.

Sách dày 272 trang, gồm 3 phần chính: "Các Mác - Cuộc đời và hành trình tư tưởng"; "Tư Bản - Tác phẩm kinh điển tiêu biểu của Các Mác"; "Nhận định về Các Mác và chủ nghĩa Mác".

Sách Các Mác và Tư bản - Trích tác phẩm kinh điển (bên phải) và cuốn Hành trình trí thức của Karl Marx. Ảnh: NXB Tổng hợp TP.HCM.

Cuốn sách được biên soạn theo hình thức tuyển chọn và trích dẫn những nội dung tiêu biểu, cốt lõi và có giá trị phương pháp luận nổi bật trong bộ Tư bản, được sắp xếp lại theo một cấu trúc hợp lý, bảo đảm tính hệ thống và dễ theo dõi, qua đó giúp bạn đọc có cái nhìn khái quát hơn khi tìm hiểu tư tưởng của ông.

Sách được biên soạn từ mong muốn giới thiệu khái quát về cuộc đời của Karl Marx theo dòng thời gian và sự hình thành, phát triển của một học thuyết khoa học cách mạng.

Là nhà triết học, Karl Marx cùng Ăng-ghen (Friedrich Engels) đã tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người; tìm ra quy luật vận động riêng của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hiện đại và của xã hội tư sản do phương thức đó sinh ra - quy luật giá trị thặng dư; tìm ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản.

Khi giới thiệu về Karl Marx, chúng ta không thể không nói tới bộ Tư bản - tác phẩm mà ông dành phần lớn cuộc đời để cống hiến cho nhân loại. Ông đã làm việc 40 năm để viết tác phẩm này (từ giữa những năm 40 của thế kỷ XIX đến khi ông qua đời - 1883).

Với nội dung được tác giả biên soạn dễ đọc dễ tiếp cận, cuốn sách Các Mác và Tư bản - Trích tác phẩm kinh điển giúp bạn đọc trong lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy và học tập hiểu hơn tác phẩm kinh điển của Chủ nghĩa Mác (Marxism).

Trước đó, năm 2018, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất bản cuốn Hành trình trí thức của Karl Marx của Giáo sư Nguyễn Văn Trung. Tác phẩm giới thiệu về những cột mốc chính trong cuộc đời và hành trình dấn thân cách mạng của Karl Marx vào các phong trào đấu tranh tư tưởng, đấu tranh cách mạng ở châu Âu thế kỷ XIX.