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Kinh doanh

Nhựa Tiền Phong vượt Nhựa Bình Minh về lợi nhuận sau 5 năm

  • Thứ hai, 26/10/2026 14:40 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nhựa Tiền Phong lãi sau thuế hơn 1.021 tỷ đồng sau 9 tháng, vượt Nhựa Bình Minh khoảng 31 tỷ đồng nhờ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận vượt trội.

Lợi nhuận 9 tháng của Nhựa Tiền Phong đã vượt Nhựa Bình Minh. Ảnh: NTP.

Sau nhiều năm thường xuyên đứng sau CTCP Nhựa Bình Minh (HoSE: BMP) về lợi nhuận, CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (HNX: NTP) đã vượt đối thủ về chỉ tiêu này trong 9 tháng đầu năm 2026.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III, Nhựa Tiền Phong ghi nhận doanh thu thuần 5.751 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.022 tỷ đồng, tăng hơn 29%.

Trong khi đó, Nhựa Bình Minh ghi nhận doanh thu thuần 4.240 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 990 tỷ đồng, tăng 2,4%.

Như vậy, lợi nhuận sau thuế của Nhựa Tiền Phong cao hơn Nhựa Bình Minh khoảng 31 tỷ đồng. Trong cùng kỳ năm 2025, chỉ số này của Nhựa Tiền Phong thấp hơn Nhựa Bình Minh khoảng 177 tỷ đồng.

Nhựa Tiền Phong và Nhựa Bình Minh là 2 doanh nghiệp lớn trong ngành ống nhựa xây dựng tại Việt Nam, với thế mạnh thị trường tương đối khác biệt. Nhựa Tiền Phong có vị thế lâu năm tại miền Bắc, trong khi Nhựa Bình Minh tập trung mạnh ở thị trường phía Nam. Các sản phẩm chủ lực của 2 doanh nghiệp đều bao gồm ống nhựa phục vụ xây dựng và dân dụng.

Trong nhiều năm, Nhựa Bình Minh thường dẫn trước về lợi nhuận sau thuế. Năm 2025, Nhựa Bình Minh đạt khoảng 1.229 tỷ đồng lãi ròng, cao hơn mức gần 993 tỷ đồng của Nhựa Tiền Phong.

Sự thay đổi thứ hạng trong 9 tháng đầu năm nay chủ yếu đến từ tốc độ tăng trưởng lợi nhuận khác biệt giữa 2 doanh nghiệp. Trong khi Nhựa Tiền Phong mở rộng doanh thu và cải thiện kết quả kinh doanh, Nhựa Bình Minh ghi nhận lợi nhuận quý III đi xuống do biên lợi nhuận gộp thu hẹp.

Cuộc đua lợi nhuận của Nhựa Tiền Phong và Nhựa Bình Minh qua các năm
Nguồn: BCTC DN
Nhãn 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 9T2026
Nhựa Tiền Phong tỷ đồng 332 409 447 468 480 559 736 993 1022
Nhựa Bình Minh
428 423 523 214 694 1041 991 1229 990

Riêng trong quý III, Nhựa Tiền Phong đạt doanh thu thuần 2.106 tỷ đồng, tăng gần 31% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 353 tỷ đồng, tăng 12,6%, còn lợi nhuận sau thuế đạt gần 290 tỷ đồng.

Dù lợi nhuận quý III tăng chậm hơn doanh thu, kết quả lũy kế 9 tháng vẫn giúp doanh nghiệp vượt mức lợi nhuận sau thuế gần 993 tỷ đồng của cả năm 2025. Đồng thời, Nhựa Tiền Phong cũng vượt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 (900 tỷ đồng), chỉ sau 9 tháng kinh doanh.

Trong khi đó, Nhựa Bình Minh ghi nhận doanh thu thuần quý III khoảng 1.463 tỷ đồng, giảm 4,5% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng lên 873 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp giảm gần 20%, còn khoảng 590 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 319 tỷ đồng, giảm gần 9%.

Theo đánh giá của Vietcap, biên lợi nhuận gộp của Nhựa Bình Minh trong quý III giảm xuống 40,3%, từ mức 47,9% cùng kỳ năm trước và 46,7% trong quý II. Nguyên nhân chủ yếu là chi phí nguyên vật liệu đầu vào cao hơn bắt đầu phản ánh vào giá vốn khi lợi thế từ lượng hàng tồn kho giá thấp trong nửa đầu năm dần suy giảm.

Dù vậy, xét trong 9 tháng, Nhựa Bình Minh vẫn duy trì lợi nhuận sau thuế gần 1.000 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Doanh nghiệp hoàn thành khoảng 77,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm, theo số liệu báo cáo tài chính được công bố.

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Thủy Tiên

Nhựa Tiền Phong kinh doanh ngành nhựa doanh nghiệp ngành nhựa Nhựa Bình Minh

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