Nhu cầu xe điện hóa toàn cầu tăng trong tháng 4

Thị trường xe điện hóa toàn cầu tiếp tục duy trì đà tăng trong tháng 4/2026, nhưng cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực khi chính sách và nhu cầu thực tế biến động mạnh.

Nhu cầu xe điện hóa toàn cầu tiếp tục tăng trong tháng 4/2026, đánh dấu tháng tăng trưởng thứ hai liên tiếp, trong bối cảnh giá xăng dầu duy trì ở mức cao tại nhiều nước trước chiến sự Trung Đông.

Theo công ty tư vấn Benchmark Mineral Intelligence (BMI), lượng đăng ký xe điện hóa mới, bao gồm xe thuần điện (BEV) và xe plug-in hybrid (PHEV), đã tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt khoảng 1,6 triệu xe trong tháng 4/2026. Tuy nhiên, con số này vẫn giảm 9% so với mức đỉnh kỷ lục của tháng 3, cho thấy đà tăng đang có dấu hiệu chững lại theo tháng.

BMI cho biết nhu cầu thị trường vẫn được hỗ trợ bởi các yếu tố chính như chính sách khuyến khích của chính phủ, giá nhiên liệu tăng cao và sự mở rộng ngày càng mạnh của các hãng xe Trung Quốc. Bên cạnh đó, nhiều chính phủ tiếp tục duy trì các biện pháp kiểm soát giá nhiên liệu sau khi xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn một tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng.

Tại châu Âu, lượng đăng ký xe điện hóa tăng mạnh 27% trong tháng 4/2026, đạt khoảng 400.000 xe. Một nghiên cứu gần đây cũng cho thấy các quốc gia thuộc Khu vực Kinh tế châu Âu và Thụy Sĩ đã cam kết gần 200 tỷ euro (tương đương 235 tỷ USD ) để phát triển hệ sinh thái xe điện, phản ánh chiến lược đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng xanh của khu vực.

Bức tranh không đồng đều của tăng trưởng xe điện

Tại Trung Quốc, lượng đăng ký xe điện hóa trong tháng 4 giảm 8% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn khoảng 850.000 xe. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc các chính sách hỗ trợ đổi xe cũ bị rút lại và ưu đãi thuế cho xe điện hết hiệu lực. Các hãng xe Trung Quốc vẫn tiếp tục mở rộng ra thị trường quốc tế, với lượng xuất khẩu xe điện vượt 400.000 chiếc trong tháng 4. Tổng xuất khẩu ôtô trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt gần 1,4 triệu xe, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Tại Bắc Mỹ, lượng đăng ký xe điện hóa giảm mạnh 28% xuống còn khoảng 120.000 xe trong tháng 4, sau khi chương trình tín dụng thuế tại Mỹ kết thúc và chính quyền Tổng thống Donald Trump đưa ra các đề xuất nới lỏng hơn tiêu chuẩn khí thải CO₂. Trong khu vực, Mexico là điểm sáng khi doanh số tăng gần 50% trong năm nay, trong khi mức giảm 7% tại Canada được kỳ vọng sẽ đảo chiều nhờ một chương trình ưu đãi mới.

Đáng chú ý, các thương hiệu Trung Quốc cũng đang gia tăng thị phần tại châu Âu bất chấp các mức thuế của EU. Theo BMI, 22% lượng xe BEV và PHEV bán ra tại "lục địa già" trong 4 tháng đầu năm 2026 có nguồn gốc sản xuất tại Trung Quốc, tăng từ mức 19% cùng kỳ năm trước, cho thấy ảnh hưởng ngày càng lớn của các nhà sản xuất đến từ châu Á trên thị trường toàn cầu.