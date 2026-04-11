Nhóm máu có nguy cơ mắc ung thư, đột quỵ cao hơn

Nhiều nghiên cứu cho thấy nhóm máu có thể liên quan đến nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường.

Trong nhận thức phổ biến, nhóm máu thường chỉ được xem như yếu tố kỹ thuật phục vụ cho truyền máu, ít khi gắn với những vấn đề sức khỏe lâu dài. Thế nhưng, theo QQ News, các nghiên cứu y học hiện đại đang dần mở ra một cách nhìn toàn diện hơn, khi cho thấy nhóm máu có thể liên quan nhất định đến nguy cơ mắc một số bệnh lý phổ biến như tim mạch, tiểu đường hay thậm chí ung thư.

Trước hết, nhóm máu B được cảnh báo có liên quan rõ rệt đến nguy cơ tiểu đường. Một nghiên cứu tổng hợp quy mô lớn do các nhà khoa học Trung Quốc thực hiện và công bố trên tạp chí BMC Medicine năm 2024 cho thấy trong cùng điều kiện lối sống, người mang nhóm máu B có nguy cơ mắc tiểu đường type 2 cao hơn khoảng 28% so với những người mang nhóm máu A, O hoặc AB.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng đây chỉ là sự gia tăng về xác suất, không đồng nghĩa với việc người nhóm máu B chắc chắn sẽ mắc bệnh. Nguy cơ này đặc biệt dễ gia tăng nếu duy trì chế độ ăn nhiều đường, nhiều dầu mỡ và lối sống ít vận động trong thời gian dài.

Bên cạnh đó, nhóm máu A lại được ghi nhận có liên quan nhiều hơn đến các bệnh tim mạch và một số loại ung thư. Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí Neurology năm 2022, người mang nhóm máu A có nguy cơ đột quỵ trước tuổi 60 cao hơn khoảng 16% so với các nhóm máu khác, trong khi nhóm máu O có nguy cơ thấp hơn mức trung bình.

Ngoài ra, nghiên cứu do Bệnh viện Tim mạch Fuwai kết hợp với Bệnh viện Nhân dân Đại học Vũ Hán cũng cho thấy người nhóm máu A thường có nồng độ cholesterol toàn phần và cholesterol “xấu” (LDL) cao hơn, từ đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh mạch vành.

Không chỉ dừng lại ở bệnh tim mạch, nguy cơ ung thư cũng được quan tâm. Một nghiên cứu công bố trên tạp chí PLOS ONE năm 2017 cho thấy tỷ lệ mắc ung thư nói chung ở người nhóm máu A cao hơn so với các nhóm máu khác, đặc biệt là các ung thư đường tiêu hóa như dạ dày và đại trực tràng.

Tuy nhiên, không vì thế mà các nhóm máu khác được xem là “an toàn”. Thực tế, mỗi nhóm máu đều có những điểm yếu riêng. Người nhóm máu O được cho là có hệ tiêu hóa “nhạy cảm” hơn, dễ gặp các vấn đề về dạ dày, trong khi nhóm AB lại có xu hướng dễ suy giảm trí nhớ khi về già và nguy cơ hình thành huyết khối cao hơn. Như vậy, không tồn tại một nhóm máu “hoàn hảo” có thể tránh được mọi bệnh tật.

Theo các chuyên gia, những kết luận nêu trên chỉ dừng lại ở mức độ ghi nhận mối liên hệ mang tính thống kê giữa nhóm máu và nguy cơ bệnh tật, chứ không phải bằng chứng về quan hệ nhân - quả trực tiếp.

Trên thực tế, các yếu tố nguy cơ đã được khẳng định rõ ràng như hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, thừa cân béo phì, chế độ ăn uống mất cân đối hay thói quen ít vận động mới chính là những “thủ phạm” chủ yếu dẫn đến các bệnh mạn tính nguy hiểm như tim mạch, tiểu đường hay ung thư. Vì vậy, việc quy toàn bộ nguy cơ sức khỏe cho nhóm máu là cách hiểu chưa đầy đủ, thậm chí dễ gây lo lắng không cần thiết.

Thay vì hoang mang, các chuyên gia khuyến nghị người dân nên xem nhóm máu như một tín hiệu tham khảo để điều chỉnh lối sống theo hướng phù hợp và chủ động hơn trong việc phòng bệnh.

Chẳng hạn, người mang nhóm máu A vốn có xu hướng liên quan đến các vấn đề tim mạch nên chú trọng kiểm soát mỡ máu, duy trì chế độ ăn ít chất béo bão hòa, tăng cường rau xanh và tập luyện thể dục đều đặn nhằm bảo vệ hệ tim mạch.

Trong khi đó, người nhóm máu B cần đặc biệt quan tâm đến việc kiểm soát đường huyết, ưu tiên lựa chọn thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp, hạn chế đồ ngọt và duy trì vận động thường xuyên để giảm nguy cơ tiểu đường.

Với nhóm máu AB, việc bảo vệ sức khỏe não bộ và phòng ngừa nguy cơ hình thành huyết khối là điều cần lưu ý, thông qua việc duy trì hoạt động trí tuệ, kiểm soát căng thẳng và hạn chế lối sống tĩnh tại. Còn đối với người nhóm máu O, việc chăm sóc hệ tiêu hóa, ăn uống hợp vệ sinh và phòng ngừa các tác nhân gây bệnh dạ dày, đặc biệt là vi khuẩn Helicobacter pylori, nên được đặt lên hàng đầu.