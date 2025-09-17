Nhóm học sinh 13-14 tuổi viết sách 'Những dấu chân lịch sử'

Cuốn sách “Những dấu chân lịch sử” do nhóm 8 bạn nhỏ 13-14 tuổi thực hiện bằng tình yêu sâu đậm với Hà Nội, ghi lại hành trình khám phá hơn 100 di tích cách mạng và danh thắng của Hà Nội.

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, mang trong mình tình yêu đặc biệt với nơi đây, nhóm học sinh 13-14 tuổi dưới sự hướng dẫn của bà Nguyễn Thị Thanh Bình - người am hiểu, gắn bó sâu sắc với Hà Nội, đã dành trọn mùa hè năm 2025 để thực hiện dự án sách “Những dấu chân lịch sử”.

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - người hướng dẫn dự án (áo dài xanh) và các bạn nhỏ thực hiện dự án sách "Những dấu chân lịch sử". Ảnh: M.Phương

Các bạn nhỏ đã trải qua những ngày hè nắng, gió, mưa để tìm hiểu, khám phá các di tích cách mạng kháng chiến và nhận ra từng góc phố từng con đường, từng ngôi nhà, ngôi chùa của Hà Nội đều có những câu chuyện lịch sử riêng. Sau nhiều chuyến đi và làm việc cùng nhau, nhóm đã hoàn thành cuốn sách in màu 100 trang, được Nhà Xuất bản Thế giới ấn hành.

Cuốn sách "Những dấu chân lịch sử". Ảnh: M.Phương

Cuốn sách trình bày mạch lạc, chi tiết về hơn 100 di tích cách mạng, danh lam thắng cảnh tiêu biểu của Hà Nội, phân bố theo không gian địa lý từ trung tâm tới các khu vực đông - tây - nam - bắc. Đặc biệt, sách nhấn mạnh hai giai đoạn lịch sử hào hùng: Toàn quốc kháng chiến năm 1946 và Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không năm 1972.

Các bạn nhỏ chia sẻ về quá trình thực hiện sách. Ảnh: M.Phương

Mỗi di tích trong sách đều được giới thiệu qua nhiều khía cạnh: Sự kiện gắn với di tích, hiện trạng, những bí mật ít được biết tới, các địa điểm lân cận cũng như cách thức tham quan.

Bên cạnh những điểm đến quen thuộc như Nhà tù Hỏa Lò, Quảng trường Ba Đình, Nhà hát Lớn Hà Nội, Hoàng thành Thăng Long…, cuốn sách còn đưa độc giả tìm hiểu nhiều địa danh rất giàu giá trị lịch sử như: Ngôi nhà số 48 Hàng Ngang - nơi Bác Hồ khởi thảo Tuyên ngôn Độc lập; chợ Đồng Xuân – chiến địa khốc liệt trong 60 ngày đêm bảo vệ Thủ đô; Hầm Thành ủy ở số 62 Trần Quốc Toản; Đài tưởng niệm Khâm Thiên; Pháo đài Láng - nơi phát lệnh Toàn quốc kháng chiến; hay hồ Hữu Tiệp - nơi lưu dấu xác B52 trong trận Điện Biên Phủ trên không…

Các bạn nhỏ đã đi đến nhiều di tích, địa chỉ cách mạng để thực hiện dự án. Ảnh: M.Phương

Để hoàn thành khối lượng công việc đồ sộ chỉ trong 10 tuần, nhóm tác giả nhỏ tuổi đã miệt mài tìm tài liệu, khảo sát thực địa, viết bài, chụp ảnh… Có lúc tưởng như dự án bị dừng lại, nhưng với sự nỗ lực của từng thành viên, sự động viên của bà Thanh Bình cùng sự hỗ trợ của các phụ huynh, cuốn sách đã ra mắt kịp thời, như một món quà tri ân gửi tới Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Là người hướng dẫn dự án, bà Nguyễn Thị Thanh Bình bày tỏ: “Bất kể nắng mưa, nhóm học sinh 13, 14 tuổi đã đi khắp các phố phường Hà Nội để tìm tới các di tích cách mạng. Trong hành trình đó, các bạn có cơ hội quan sát từng bức tường, từng hiện vật, gặp gỡ từng nhân chứng... để cảm nhận về một Hà Nội của Toàn quốc kháng chiến đầy sôi nổi hào hùng, một Hà Nội kiên cường trong 12 ngày đêm khói lửa... Những khám phá không chỉ dừng ở trải nghiệm mà đã được các bạn ghi lại qua từng trang viết, từng bức ảnh với những lộ trình chỉ dẫn rất cụ thể. Cầm trên tay cuốn sách, bạn đọc không chỉ nhận được kiến thức mà khi theo chỉ dẫn để lên đường, từng trang sẽ dẫn lối đưa bạn tới các di tích lịch sử, để tận mắt thấy và cảm nhận một thời chưa xa - “một thời đạn bom, một thời hòa bình” - của Hà Nội yêu dấu”.

“Những dấu chân lịch sử” là kết quả của một mùa hè say mê khám phá, đồng thời là lời tri ân, niềm tự hào của thế hệ trẻ về Hà Nội anh hùng. Đây là món quà dành tặng cho ông bà, cha mẹ và tất cả những ai yêu Thủ đô, mong muốn hiểu thêm về từng góc phố, từng câu chuyện lịch sử.