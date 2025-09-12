Phiên chợ khuyến đọc nuôi dưỡng tình yêu sách, lan tỏa văn hóa đọc

Trải qua 7 lần tổ chức tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và TP Hải Phòng, các Phiên chợ Khuyến đọc đã đóng góp hơn 133 triệu đồng cho Quỹ Khuyến đọc Việt Nam, xây dựng 280 tủ sách cộng đồng khắp mọi miền đất nước.

Một góc Phiên chợ khuyến đọc lần thứ 8 tại di tích Hồ Văn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội. Ảnh: BTC.

Trong không gian di tích Hồ Văn thuộc Văn Miếu - Quốc Tử Giám, từ ngày 11 đến 14/9/2025, Phiên chợ Khuyến đọc lần thứ 8 do Thái Hà Books phối hợp cùng Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức sẽ chính thức diễn ra. Chương trình giữ vững sứ mệnh lan tỏa văn hóa đọc và khẳng định thông điệp: “Khuyến đọc là nhiệm vụ chung mà bất cứ ai cũng có thể đóng góp sức mình”. Đây không chỉ là dịp để bạn đọc tìm thấy những cuốn sách ý nghĩa, mà còn là không gian kết nối cộng đồng, cùng chung tay nuôi dưỡng Quỹ Khuyến đọc Việt Nam.

Trải qua 7 lần tổ chức tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và TP Hải Phòng, các Phiên chợ Khuyến đọc đã trở thành điểm hẹn văn hóa được độc giả mong chờ. Nhờ sự đồng lòng từ các đơn vị tham gia, chương trình đã đóng góp hơn 133 triệu đồng cho Quỹ Khuyến đọc Việt Nam, xây dựng 280 tủ sách cộng đồng khắp mọi miền đất nước.

Năm 2025, Phiên chợ Khuyến đọc sẽ tiếp tục hành trình ấy với sự tham gia của hơn 20 cá nhân, tổ chức có sản phẩm xanh, hướng tới lối sống thân thiện với môi trường. Tất cả các gian hàng cam kết đóng góp 20% doanh thu cho Quỹ Khuyến đọc Việt Nam cùng chung tay đưa tri thức đến gần hơn với cộng đồng.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động mua sắm và lan tỏa văn hóa đọc, chuỗi sự kiện lần này còn có nhiều trải nghiệm đặc sắc như: dành tặng 500 cuốn sách miễn phí cho bạn đọc; workshop làm đồ thủ công, làm nến thơm từ nguyên liệu tự nhiên; hoạt động vui chơi - trúng thưởng diễn ra liên tục trong suốt 4 ngày hội... Đặc biệt, Thái Hà Books sẽ dành tặng độc giả những ưu đãi hấp dẫn với chương trình “Mua 1 tặng 1”, “Mua 1 tặng 2” cho hàng nghìn đầu sách chất lượng.

Phiên chợ Khuyến đọc không chỉ là nơi bạn đọc tìm thấy niềm vui trong từng trang sách, mà còn là không gian để mỗi cá nhân nuôi dưỡng tình yêu sách và chung tay lan tỏa lối sống xanh - sống lành, góp phần xây dựng một cộng đồng đọc bền vững.