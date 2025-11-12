NHNN tính mở 'room' vàng cho các ngân hàng lên 5% vốn tự có

NHNN đang lấy ý kiến cho dự thảo mới, trong đó đề xuất nâng giới hạn trạng thái vàng của ngân hàng thương mại lên 5% vốn tự có, nhằm tăng cung cho thị trường.

Vàng miếng SJC đang được giao dịch tại thị trường trong nước với mức chênh lệch đắt hơn 21 triệu/lượng so với giá vàng thế giới. Ảnh: Châu Dương.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố dự thảo Thông tư quy định về trạng thái vàng của các tổ chức tín dụng (TCTD), thay thế Thông tư 38/2012/TT-NHNN.

Đáng chú ý, NHNN dự kiến nâng giới hạn trạng thái vàng cuối ngày đối với các tổ chức tín dụng được phép sản xuất vàng miếng.

Trạng thái vàng bao gồm khối lượng vàng miếng sản xuất; doanh số mua, bán vàng miếng, vàng nguyên liệu giao ngay, gồm cả các cam kết mua, bán vàng miếng, vàng nguyên liệu giao ngay ngoại bảng; doanh số xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu, bao gồm cả các cam kết xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu ngoại bảng.

Dự thảo quy định trạng thái vàng cuối ngày của tổ chức tín dụng không được vượt quá 5% vốn tự có, áp dụng cho các tổ chức được phép sản xuất vàng miếng, xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng và nhập khẩu vàng nguyên liệu.

Trước đó, Thông tư 38/2012 quy định trạng thái vàng cuối ngày của tổ chức tín dụng không được vượt quá 2% so với vốn tự có của tổ chức tín dụng.

Đối với các tổ chức tín dụng chỉ được phép kinh doanh mua, bán vàng miếng (không sản xuất, xuất nhập khẩu), giới hạn trạng thái vàng được giữ ở mức 2%.

Vốn tự có để tính giới hạn trạng thái vàng được xác định là vốn tự có của tháng liền kề trước kỳ báo cáo, theo quy định của NHNN về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng. Các tổ chức tín dụng không được duy trì trạng thái vàng âm.

Trường hợp cần thiết, tổ chức tín dụng được duy trì trạng thái vàng khác giới hạn quy định khi được Thống đốc NHNN chấp thuận.

Theo báo cáo của NHNN, hiện nay có 8 ngân hàng thương mại đủ điều kiện về vốn điều lệ quy định tại Điều 11a Nghị định 24 gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank, Techcombank, MBBank, VPBank, ACB.

Giả định cả 8 nhà băng này đều đáp ứng đủ các điều kiện và được NHNN cấp phép sản xuất vàng miếng, xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu, NHNN tính toán sơ bộ theo số liệu tại ngày 30/9, thì 5% vốn tự có của cả 8 ngân hàng tương đương 2,56 tỷ USD .

Với tỷ giá mua chuyển khoản Vietcombank ngày 6/11 là 26.135 đồng/USD và giá bán vàng quốc tế ngày 6/11 ở mức 3.982 USD /ounce, tổng số vốn này tương đương khoảng 20 tấn vàng.

Tuy nhiên, việc sản xuất vàng miếng, xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu còn phụ thuộc vào việc NHNN xét cấp hạn mức cho các ngân hàng thương mại.

NHNN lý giải việc giới hạn trạng thái vàng ở mức 5% vốn tự có đối với các ngân hàng thương mại sẽ cho phép các đơn vị này cung ứng lượng vàng đáng kể ra thị trường khi phạm vi hoạt động kinh doanh vàng của các ngân hàng được mở rộng và giá vàng thế giới hiện ở mức cao.

Điều này giúp thu hẹp chênh lệch giá vàng thế giới và giá vàng trong nước, đồng thời vẫn bảo đảm an toàn hoạt động, ổn định của hệ thống ngân hàng do quy mô trạng thái vàng không quá lớn so với quy mô vốn tự có và năng lực tài chính của các ngân hàng đủ điều kiện tại Điều 11a Nghị định 24.