Nhiều trường ở TP.HCM dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn

Ngay sau khi đoàn kiểm tra UBND phường Tam Thắng, TP.HCM yêu cầu Trường TH Lê Lợi dừng hợp đồng với Cửa hàng Suất ăn công nghiệp Số 1 thuộc Công ty TNHH Minh Thư.

Ngày 27/10, ông Hoàng Đình Kê, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Tam Thắng, cho biết, đoàn kiểm tra của UBND phường Tam Thắng đã yêu cầu Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lê Lợi chấm dứt hợp đồng với Công ty TNHH Minh Thư kể từ ngày 1/11. Hiện trường này đang hoàn tất thủ tục chấm dứt hợp đồng với đơn vị trên và lựa chọn đơn vị cung cấp mới.

Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm ở phường Phước Thắng thông tin dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn cho học sinh.

Theo ông Hoàng Đình Kê, phường đã phối hợp hỗ trợ nhà trường lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn tạm thời, nhằm bảo đảm hoạt động bán trú diễn ra liên tục, không gián đoạn.

Trước đó, trưa 15/10, theo phản ánh của phụ huynh, trong thực đơn bán trú của học sinh có món đậu hũ nhồi thịt sốt cà chua do Cửa hàng cung cấp suất ăn Công nghiệp Số 1 (Công ty TNHH Minh Thư) cung cấp. Khi tiếp nhận thực phẩm, nhà trường phát hiện món ăn có dấu hiệu bị chua do đậu hũ và cà chua chưa chín đều nên đã quyết định ngừng sử dụng.

Tuy nhiên, phụ huynh cho biết thêm, trong bữa ăn xế cùng ngày, món nui được phục vụ cho học sinh lại chưa chín kỹ. Trước đó, nhiều phụ huynh cũng từng phản ánh món bánh cuốn trong bữa ăn bán trú bị hôi, chua.

Ngay khi tiếp nhận phản ánh của phụ huynh, chiều 15/10, UBND phường Tam Thắng, TP.HCM đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành đến làm việc tại Trường Tiểu học Lê Lợi, ghi nhận việc món đậu hũ nhồi thịt sốt cà chua bị chua đã được nhà trường thu hồi, không phục vụ học sinh.

Tiếp đó, ngày 16/10, đoàn kiểm tra gồm đại diện UBND phường, Trường Tiểu học Lê Lợi và Ban đại diện cha mẹ học sinh đã tiến hành kiểm tra thực tế bếp ăn của Cửa hàng cung cấp suất ăn Công nghiệp Số 1 tại phường Vũng Tàu, TP.HCM.

Qua kiểm tra, đoàn đánh giá bếp ăn cơ bản đáp ứng yêu cầu chế biến một chiều. Tuy nhiên, còn tồn tại nhiều hạn chế như: sàn khu sơ chế - chế biến đọng nước; chậu rửa không có nắp đậy; rau củ sơ chế chưa đảm bảo vệ sinh; thớt thái thực phẩm sống - chín chưa có ký hiệu riêng. Bên cạnh đó, khu vực nấu và bảo quản dụng cụ xếp chưa gọn gàng, còn bám dầu mỡ; tủ lạnh bảo quản để chung thực phẩm sống và chín; tủ lưu mẫu không ghi rõ ngày, giờ, tên món ăn; sổ lưu mẫu chỉ cập nhật đến ngày 10/10…

Do đó, đoàn kiểm tra UBND phường Tam Thắng đã yêu cầu Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lê Lợi chấm dứt hợp đồng với Công ty TNHH Minh Thư kể từ ngày 1/11.

Theo tìm hiểu, Cửa hàng Suất ăn công nghiệp Số 1 cung cấp suất ăn bán trú cho 4 trường học trên địa bàn TP.HCM, gồm: Trường Tiểu học Lê Lợi (phường Tam Thắng); Trường Tiểu học Thắng Tam, Trường Tiểu học Bàu Sen (phường Vũng Tàu) và Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Phước Thắng).

Trong đó, đại diện Trường Tiểu học Thắng Tam và Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm quyết định dừng hợp đồng với đơn vị này. Từ ngày 27/10, tạm thời hai trường sẽ dừng tổ chức bán trú, cho đến khi hoàn tất thủ tục đấu thầu lựa chọn đơn vị mới.

Theo ông Trần Quán, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, mặc dù các suất ăn cung cấp tại trường đã được kiểm tra kỹ lưỡng, không ghi nhận vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, sau khi Ban giám hiệu nhà trường xin ý kiến lãnh đạo phường Phước Thắng, tiến hành họp với Ban đại diện Hội cha mẹ học của trường đã quyết định tạm dừng hợp đồng với công ty này. Nhà trường đang tiến hành khảo sát các cơ sở suất ăn công nghiệp lân cận để sớm tổ chức hoạt động bán trú cho học sinh.

Còn Trường Tiểu học Bàu Sen, theo đề xuất của phụ huynh học sinh, cũng tạm dừng hoạt động bán trú, chờ ý kiến chỉ đạo chính thức của UBND phường Vũng Tàu.

Hiện có 3 trong số 4 trường sử dụng suất ăn công nghiệp của cơ sở trên tạm dừng hoạt động bán trú cho đến khi đấu thấu lựa chọn đơn vị mới.