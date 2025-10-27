Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bảo vệ metro TP.HCM bị hành khách liên tiếp đánh, đấm

  • Thứ hai, 27/10/2025 10:22 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Một nhân viên bảo vệ tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên (TP.HCM) bị hai hành khách đánh liên tiếp khi đang làm nhiệm vụ nhắc nhở nhóm người gây mất trật tự trên tàu.

Sáng 27/10, đại diện Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM (HURC) đã có thông tin ban đầu về vụ việc một nhân viên bảo vệ bị hành hung ngay trên tàu.

Hanh hung bao ve metro anh 1

Một trong các đối tượng có hành vi tấn công bảo vệ trên tàu metro TP.HCM.

Theo HURC, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 26/10 trên tàu metro số 1604 của tuyến Bến Thành - Suối Tiên khi dừng tại ga Thủ Đức (phường Thủ Đức). Thời điểm này, nhân viên bảo vệ T.H.N.M. (thuộc Công ty Bảo vệ Thái Long, đơn vị hợp đồng với Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 - HURC) đã nhắc nhở nhóm hành khách đi tàu không làm mất trật tự để không ảnh hưởng những người xung quanh.

Tuy nhiên, hai đối tượng đã có hành vi hành hung, xô xát với nam bảo vệ.

Theo video do hành khách ghi lại, một nam thanh niên liên tục đấm, đá vào đầu nhân viên bảo vệ dù anh này đã ngồi xuống sàn. Một người khác cũng lao tới đạp vào người nạn nhân, trong khi nhiều hành khách xung quanh hoảng hốt và tìm cách can ngăn.

Đại diện HURC cho biết, nhân viên bảo vệ bị chấn thương phần mềm, hiện sức khỏe đã ổn định. Ngay sau sự việc, HURC đã phối hợp với Công an phường Thủ Đức để xử lý theo cơ chế phối hợp.

“Cơ quan công an đã lập hồ sơ, làm rõ vụ việc. Chúng tôi sẽ thông tin cụ thể khi có kết quả chính thức từ cơ quan chức năng”- đại diện HURC cho biết.

HURC khẳng định hành vi gây mất an ninh, trật tự trên tàu sẽ được xử lý nghiêm nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và nhân viên tuyến metro số 1.

