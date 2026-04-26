Nhiều tiệm vàng ở TP.HCM bị xử phạt hàng trăm triệu đồng

Các tiệm vàng tại TP.HCM bị xử phạt khoảng 700 triệu đồng, nhiều sản phẩm trang sức không rõ nguồn gốc bị tịch thu.

Nhiều hàng hóa không có nhãn, không rõ nguồn gốc bị phát hiện và tịch thu. Ảnh: QLTT.

Trước bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, giá vàng trong nước và quốc tế liên tục biến động, lực lượng quản lý thị trường đã triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm tra nhằm ổn định thị trường và bảo vệ người tiêu dùng.

Thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết tại địa bàn do đội quản lý thị trường số 5 phụ trách, gồm các khu vực như Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Chợ Quán, An Đông và Chợ Lớn, nơi tập trung nhiều cửa hàng vàng, cơ quan chức năng đã kiểm tra và xử lý 3 doanh nghiệp.

Các đơn vị này bị phát hiện kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, với tổng trị giá vi phạm hơn 135 triệu đồng. Tổng số tiền xử phạt lên tới 210 triệu đồng.

Trong khi đó, đội quản lý thị trường số 9 tại khu vực TP Thủ Đức (cũ) đã kiểm tra và xử lý 9 tổ chức vi phạm. Các hành vi chủ yếu liên quan đến kinh doanh vàng trang sức không rõ nguồn gốc, mặt hàng thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Tổng số tiền xử phạt hành chính tại khu vực này là 506 triệu đồng. Đồng thời, lực lượng chức năng tịch thu 39 sản phẩm trang sức không rõ xuất xứ, trị giá hơn 331 triệu đồng.

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, TP.HCM bao gồm thêm khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, lực lượng quản lý thị trường tại các địa bàn này cũng tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng.

Cụ thể, đội quản lý thị trường số 19 và số 22 đã kiểm tra 12 cơ sở kinh doanh vàng. Kết quả bước đầu cho thấy nhiều hàng hóa không có nhãn, không rõ nguồn gốc bị phát hiện và tịch thu, với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng.

Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước từ các vụ việc này khoảng 700 triệu đồng.

Theo Chi cục Quản lý thị trường, việc liên tiếp phát hiện các vụ kinh doanh vàng, trang sức không rõ nguồn gốc cho thấy những rủi ro tiềm ẩn đối với người tiêu dùng, đồng thời gây thất thu ngân sách nhà nước.

Trong thời gian tới, cơ quan này sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhằm ổn định thị trường vàng và tạo môi trường kinh doanh minh bạch.

Việc siết chặt quản lý không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn góp phần đảm bảo cạnh tranh công bằng đối với các doanh nghiệp tuân thủ quy định.