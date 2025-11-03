Nhiều phim Việt thảm bại, lỗ nặng

2025 đánh dấu một năm nhiều thăng trầm hiếm thấy của điện ảnh Việt. Sau chuỗi kỷ lục doanh thu, phòng vé bất ngờ chững lại với hàng loạt tác phẩm thất bại.

2025 là một năm khá kỳ lạ của điện ảnh nội địa. Ở ba quý đầu tiên, rạp Việt mang đến kết quả ngoài sức tưởng tượng, khi liên tiếp những kỷ lục bị phá, và số tác phẩm đạt doanh thu trăm tỷ xuất hiện nhiều đến mức đây trở thành chuyện bình thường, chẳng còn mấy đặc biệt. Tính đến hiện tại, doanh thu phim Việt đã đạt hơn 3.000 tỷ đồng , trong khi cả năm 2024 chỉ dừng ở mức 1.800 tỷ đồng .

Tuy nhiên, ngay sau khi Mưa đỏ và Tử chiến trên không hoàn thành sứ mệnh của nó, thị trường lại có cú trượt dài lớn, với việc hàng loạt tác phẩm lần lượt thất bại.

Theo chuyên gia, sự chững lại này không phải điều bất thường. Quy mô thị trường trong nước thực chất vẫn còn khiêm tốn, trong khi những tác phẩm ra mắt thời gian gần đây lại na ná nhau, không tạo được ấn tượng về cả chất lượng lẫn đề tài, khiến việc kéo khán giả ra rạp khó khăn hơn giai đoạn trước.

Phim Việt chững lại

Trong tháng 10, điện ảnh nội địa ra mắt 7 tác phẩm, bao gồm: Chị ngã em nâng (Vũ Thành Vinh), Tay anh giữ một vì sao (Kim Sung Hoon), Cục vàng của ngoại (Khương Ngọc), Nhà ma xó (Trương Dũng), Cải mã (Thắng Vũ), Bịt mắt bắt nai (Hoàng Thơ) và Phá đám sinh nhật mẹ (Nguyễn Thanh Bình). Trong đó, 4/7 dự án quy tụ dàn diễn viên quen mặt với khán giả Việt.

Dù vậy, điều đáng tiếc là không tác phẩm nào trong số những cái tên kể trên đạt được thành công như mong đợi. Một nửa trong đó gồm: Chị ngã em nâng, Tay anh giữ một vì sao, Phá đám sinh nhật mẹ - chỉ dắt túi trên dưới chục tỷ đồng. Thậm chí, Bịt mắt bắt nai chỉ mở màn với hơn 300 triệu đồng. Những con số trên nhiều khả năng sẽ khiến nhà sản xuất lỗ nặng.

Nửa còn lại tuy khả quan hơn, nhưng cũng khó có thể xem là thành công khi doanh thu chỉ dừng ở mức vừa đủ, thua xa những dự án giai đoạn nửa đầu 2025. Cải mã mở màn với 11 tỷ đồng và vẫn còn cách việc hoàn vốn một quãng đường dài. Trong khi đó, Cục vàng của ngoại gần như không còn khả năng cán mốc trăm tỷ, dù quy tụ dàn ê-kíp rất mạnh. Một tác phẩm kinh dị khác là Nhà ma xó cũng chỉ thu về 17 tỷ đồng - con số vừa đủ hoàn vốn, bởi được sản xuất với kinh phí rất thấp.

Doanh thu phim Việt giảm mạnh.

Bên cạnh đó, suốt tháng qua, các tác phẩm kể trên cũng khá trầm lắng trên mặt trận truyền thông, không tạo được độ thảo luận sôi nổi. Dàn diễn viên nhận được nhiều kỳ vọng như Lee Kwang Soo (Tay anh giữ một vì sao), Quốc Trường - Uyển Ân (Chị ngã em nâng), Quang Tuấn - Vân Trang (Nhà ma xó), hay Hồng Đào - Việt Hương (Cục vàng của ngoại) cũng không tạo được độ phủ sóng cần thiết trên mạng xã hội, dù đây vốn là yếu tố quan trọng giúp các bộ phim thu hút khán giả.

Diễn biến phòng vé kể trên có thể xem là khá bất ngờ, bởi trước đó không lâu, điện ảnh nội địa vừa trải qua giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, vượt ngoài dự đoán của giới quan sát. Trong ba quý đầu năm, rạp Việt có tới 13 tác phẩm vượt mốc trăm tỷ đồng, trong khi con số này của cả năm 2024 chỉ là 5. Đặc biệt, 7 trong số đó còn vượt mốc 200 tỷ đồng , bao gồm cả kỷ lục 713 tỷ đồng của Mưa đỏ - thành tích mà khó bộ phim nào có thể chạm tới trong tương lai gần.

Đáng nói, chuỗi thành công kể trên đã tạo cú hích mạnh mẽ, giúp giai đoạn cuối 2025 - đầu 2026 trở nên sôi động hơn bao giờ hết, với số lượng dự án ra mắt tăng vượt trội. Không chỉ các nhà sản xuất quen thuộc trở lại đường đua, mà nhiều đạo diễn trẻ cũng có cơ hội làm phim khi thị trường bước vào thời kỳ “ăn nên làm ra”.

Theo khảo sát của Tri Thức - Znews, từ thời điểm hiện tại đến dịp Tết Nguyên đán, có tổng cộng hơn 20 dự án dự kiến ra mắt khán giả - con số gấp đôi cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, thành bại của hàng chục bộ phim ấy vẫn là dấu hỏi lớn.

Thiếu những dự án gây ấn tượng về chất lượng và đề tài

Theo NSX Nguyễn Cao Tùng, việc liên tiếp những tác phẩm thất bại phòng vé, trái ngược giai đoạn trước, là do thị trường đang bước vào giai đoạn “xả hơi” sau hai bom tấn lớn.

“Cú trượt này không mấy bất ngờ. Mưa đỏ và Tử chiến trên không là hai hiện tượng hiếm hoi hội đủ mọi yếu tố: quy mô lớn, truyền thông bùng nổ và thời điểm ra mắt hoàn hảo. Tuy nhiên, quy mô thị trường Việt vẫn còn nhỏ. Sau hai 'quả bom' doanh thu, nguồn tiền mặt trong nhóm khán giả thường xuyên ra rạp bị hút cạn tạm thời. Thực tế, hiện nay một người xem phim (moviegoer) ở thành thị chỉ đủ khả năng tài chính để đi coi phim 1-3 lần mỗi tháng. Khi không có phim nào tạo ra cảm giác 'phải ra rạp ngay', thị trường lập tức hạ nhiệt”, ông nhận định.

Cục vàng của ngoại là dự án hiếm hoi thành công, song cũng không quá nổi bật.

Bên cạnh đó, theo NSX Đèn âm hồn, vấn đề còn nằm ở chiến lược phát hành. Thời gian gần đây và cả giai đoạn sắp tới, phần lớn phim ra rạp đều là các tác phẩm vừa và nhỏ, chọn ra mắt cùng thời điểm. Điều này vô tình khiến chúng tự triệt tiêu lẫn nhau, trong khi nếu biết giãn nhịp và tạo đường đua riêng, các bộ phim đó sẽ có cơ hội “sống” cao hơn. Tuy nhiên, trên thực tế, đây cũng không phải là điều dễ thực hiện.

“Khi một phim thể hiện mình yếu, các phim khác lập tức nhảy vào slot phát hành đó và cạnh tranh quyết liệt. Ngược lại, nếu một phim chứng minh được sức mạnh cả về chất lượng lẫn hiệu ứng truyền thông, thì các đối thủ sẽ tự động tránh xa”, Nguyễn Cao Tùng giải thích thêm.

Trong khi đó, đạo diễn NSƯT Bùi Trung Hải cho rằng doanh thu phim Việt phụ thuộc rất nhiều vào truyền thông và thời điểm phát hành. Năm vừa qua, Việt Nam liên tục có các sự kiện lớn - hết Tết Nguyên đán lại đến A50, A80. Bên cạnh đó, các thể loại phim ra mắt trong giai đoạn này cũng trùng với thị hiếu của khán giả. Tuy nhiên, khi không còn những dịp lễ lớn, và khán giả đã “ăn mãi một món”, việc thị trường hạ nhiệt là điều hoàn toàn dễ hiểu.

“Tôi cho rằng điện ảnh Việt cần có sự mở rộng hơn về đề tài và thể loại. Hiện nay, chúng ta đang thiếu vắng những bộ phim dám tiếp cận và phản ánh trực diện các vấn đề xã hội, chẳng hạn như nạn tham nhũng, lừa đảo hay lợi ích nhóm. Tôi tin rằng nếu những đề tài này được khai thác nghiêm túc và làm tốt, chúng hoàn toàn có thể thu hút sự quan tâm của khán giả, tạo nên những thành công doanh thu”, đạo diễn nói.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Khánh Dương - founder Box Office Việt Nam - cho rằng nguyên nhân khiến doanh thu phim Việt sụt giảm là do các tác phẩm ra mắt sau Mưa đỏ và Tử chiến trên không thiếu sự mới mẻ về đề tài. Phần lớn vẫn quanh quẩn trong những motif quen thuộc như tình cảm/gia đình hoặc kinh dị, và khán giả Việt đã không còn quá hào hứng với các câu chuyện kiểu này.

Về triển vọng phòng vé, ông Dương nhận định với tình hình hiện tại, từ nay đến cuối năm khó có tác phẩm Việt Nam nào đủ sức tạo được điểm nhấn.

Theo chuyên gia, từ đây đến cuối năm, khả năng điện ảnh nội địa khởi sắc là không nhiều.

“Cuối tháng 11, đầu tháng 12, phòng vé Việt xuất hiện hai bom tấn Hollywood: Zootopia 2 và Avatar 3. Cả hai đều là những tác phẩm có cộng đồng fan đông đảo, khó có dự án Việt nào có thể cạnh tranh. Tôi cho rằng chỉ đến dịp Tết Nguyên đán, chúng ta mới được thấy lại các bộ phim Việt trăm tỷ”, founder Box Office Việt Nam nói.

Tương tự, NSX Nguyễn Cao Tùng cũng cho rằng khả năng phòng vé khởi sắc hơn là có, nhưng không đáng kể.

“Hiện nay, khán giả đang trông đợi những bộ phim có sức nặng và tầm ảnh hưởng tương tự các bom tấn vừa qua, chứ không phải những tác phẩm làng nhàng, na ná nhau về nội dung và cách thể hiện”, ông kết luận.