Nhiều người tới công an xã ‘làm việc’ theo lời đối tượng lừa đảo

  • Thứ bảy, 14/2/2026 12:38 (GMT+7)
  • 60 phút trước

Khi người dân nghi ngờ hoặc không cung cấp thông tin, các đối tượng yêu cầu đến trụ sở công an xã để “làm việc”.

Công an xã Hòa Hiệp (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, gần đây một số người dân đến trụ sở "làm việc" theo yêu cầu qua điện thoại lạ. Người dân phản ánh, các đối tượng gọi điện tự xưng cán bộ Công an xã Hòa Hiệp, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để “làm hồ sơ bảo hiểm”, làm thủ tục hành chính.

Ảnh minh họa.

Khi người dân nghi ngờ, không làm theo, các đối tượng yêu cầu đến trụ sở Công an xã để “làm việc”. Do đó, có nhiều người, đặc biệt người cao tuổi lo lắng và trực tiếp đến Công an xã Hòa Hiệp để “làm việc” theo yêu cầu của đối tượng.

Công an xã Hòa Hiệp khẳng định, các cuộc gọi trên là giả danh nhằm thu thập thông tin cá nhân của người dân để phục vụ hoạt động lừa đảo.

Công an xã Hòa Hiệp cho biết, không thực hiện việc yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, làm hồ sơ bảo hiểm hay giải quyết thủ tục hành chính qua điện thoại.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác, không cung cấp thông tin theo yêu cầu từ các cuộc gọi lạ. Đồng thời, mỗi người dân cần chủ động nhắc nhở, hướng dẫn người thân, đặc biệt người cao tuổi cách nhận diện, phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo như trên.

Cảnh Kỳ/Tiền Phong

